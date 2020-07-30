С рабочим визитом Объединенный институт ядерных исследований посетила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Сергеевна Дружинина.

По прибытии в ОИЯИ заместителя Министра Е. С. Дружинину приветствовал первый вице-директор Института Г. В. Трубников. В дирекции состоялась встреча Е. С. Дружининой с руководством ОИЯИ, на которой Объединенный институт представляли директор В. А. Матвеев, вице-директор В. Д. Кекелидзе и главный ученый секретарь А. С. Сорин. Как сообщила заместитель Министра, ее визит носит ознакомительный характер и призван способствовать развитию рабочих контактов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Объединенного института.

Виктор Анатольевич Матвеев представил заместителю Министра информацию о принципах организации и направлениях деятельности Объединенного института, отметив усилия ОИЯИ, прилагаемые в области подготовки научных кадров. Предметом особого внимания Е. С. Дружининой стало направление образовательных программ ОИЯИ, нацеленных на привлечение молодежи в науку и на работу Института с педагогическими кадрами.

Посещение объектов научной инфраструктуры ОИЯИ продолжило программу знакомства заместителя Министра Е. С. Дружининой с Объединенным институтом. В сопровождении В. Д. Кекелидзе и А. С. Сорина в Лаборатории физики высоких энергий заместитель Министра ознакомилась со строящимся ускорительным комплексом NICA, осмотрела первый крупный ускорительный элемент комплекса – бустер и посетила фабрику сверхпроводящих магнитов. Также в ЛФВЭ руководитель Отдела разработки и создания образовательных программ Ю. А. Панебратцев представил Е. С. Дружининой информацию об образовательных возможностях Объединенного института, директор Учебно-научного центра ОИЯИ С. З. Пакуляк сделал сообщение о направлениях деятельности УНЦ. Позже Е. С. Дружинина в сопровождении А. С. Сорина посетила Лабораторию ядерных реакций, где ее приветствовал вице-директор ОИЯИ С. Н. Дмитриев, ознакомивший заместителя Министра с научной программой ЛЯР, Фабрикой сверхтяжелых элементов и ее ключевым элементом — циклотроном ДЦ-280. Визит заместителя Министра в ЛЯР завершился посещением мемориального кабинета основателя лаборатории академика Г. Н. Флерова.

В завершение визита заместитель Министра Е. С. Дружинина провела обсуждение с представителями дирекции ОИЯИ текущего состояния и возможностей дальнейшего развития сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с Объединенным институтом ядерных исследований.

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Фото Елены Пузыниной