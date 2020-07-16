Чуть больше года прошло с момента проведения первой хирургической операции с использованием отечественных микросфер для лечения рака печени разработки компании «БЕБИГ» (дочерняя компания - резидент ОЭЗ «Дубна» ЗАО «НаноБрахиТек»). Выполненные за это время операции показали отличный результат, и в перспективе новую методику станут применять более активно.

Печень человека наиболее уязвима к развитию метастазов рака. Прогнозы выживаемости в таком случае, как правило, неблагоприятны, так как симптомы не проявляются до поздней стадии развития болезни. Летальность у пациентов в России в 2018 году (в первый год с момента постановки диагноза) составляла 65,6 процента, поэтому появление на рынке микросфер разработки компании «БЕБИГ» и их производство на базе «НаноБрахиТек» - резидента особой экономической зоны в подмосковной Дубне - были крайне актуальны.

Новая методика заключается в том, что микросферы на основе радиоактивного элемента иттрий-90 специальным устройством вводятся в организм пациента, размещаются вблизи опухоли или непосредственно в ней и вызывают разрушение опухолевых клеток. В результате прицельной и точной доставки микросфер к опухоли хирург минимально вмешивается в организм, а пациент получает меньшую лучевую нагрузку на прилежащие органы и ткани. Таким образом медикам удается не только обеспечить высокое качество жизни пациента, но и замедлить развитие самой болезни.

Первая операция по лечению рака печени с использование микросфер была проведена пациенту с неоперабельной опухолью, занимавшей около 2/3 объема печени. Ввиду большого объема поражения процедуру уничтожения раковых клеток с помощью радиоактивных микросфер пришлось разбить на две части. Вторая операция была успешно проведена в октябре 2019 года, и сегодня пациент жив и продолжает лечение.

Все процедуры с использованием микросфер производства компании «БЕБИГ» проходили на базе медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба, который является филиалом ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всего в 2019 году эта эффективная методика была применена к четырем больным с гепатоцеллюлярным раком в рамках внутреннего протокола исследования. У остальных пациентов опухоли были также признаны неоперабельными, но поскольку объемы поражении печени не были такими большими, достаточно было проведения одной процедуры.

Анализ результатов протокола (внутренний документ медицинского учреждения) показал, что технический успех выполнения операций по новой методике составил 100%. Ни в одном случае в раннем и позднем послеоперационном периоде у пациентов не наблюдалось осложнений. В соответствии с действующими рекомендациями Ассоциации онкологов России в этом же центре была проведена еще одна подобная процедура - пациенту с неоперабельной холангиокарциномой печени, также показавшая положительный результат.

В настоящий момент все больные продолжают находиться под наблюдением специалистов, регулярно проходят необходимые обследования, а микросферы признаны медицинским сообществом одной из самых эффективных методик в лечении неоперабельного рака печени. В 2020 году в планах резидента ОЭЗ «Дубна» начать коммерческие поставки микросфер в медицинские учреждения нашей страны.

По информации http://oezdubna.ru/