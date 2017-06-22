Похитил сумку

В полицию обратилась дубненка, рассказав, что 9 июня неизвестный похитил из садового домика её сумку, в которой находились личные вещи и денежные средства. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей. В ходе оперативно-­разыскных мероприятий полицейские задержали 35-­летнего жителя Кимр. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Украли мобильники

В дежурную часть поступило заявление от 26­летней горожанки, которая сообщила, что из приемного покоя больницы, расположенной на ул. Карла Маркса, неизвестный похитил её мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

По подозрению в совершении этого преступления сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 51­летний дубненец. По данному факту отделением дознания ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Еще один мобильный телефон ночью 12 июня похитил злоумышленник из садового домика. Об этом сообщил полицейским владелец телефона. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. В ходе оперативно­разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35­летний дубненец. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Исчезли деньги

В полицию обратился дубненец с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который вечером 7 июня во дворе дома № 4 на ул. Моховой толкнул его и вытащил из кармана брюк денежные средства. Сумма ущерба составила 1800 рублей. В ходе оперативно­разыскных мероприятий полицейскими задержан и доставлен в дежурную часть ранее судимый 43-­летний горожанин.

В состоянии наркотического опьянения

Сотрудники полиции в ходе оперативно-­разыскных мероприятий на посту-­заслоне «1 км Нового шоссе» остановили 39­-летнего жителя г. Кимры, по внешним признакам находящегося в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, со слов задержанного – метадоном. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Алкоголь – подростку

В ходе оперативно­профилактических мероприятий выявлена 53­летняя местная жительница, которая, работая продавцом­кассиром в продуктовом магазине, расположенном на ул. Ленинградской, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по ч. 2.1. ст. 14.16. Кодекса РФ об административных правонарушениях. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мария Ватолина