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Автор: Встреча   
22.06.2017 08:53

Похитил сумку

В полицию  обратилась дубненка, рассказав, что  9 июня неизвестный похитил из садового домика её  сумку,  в которой находились личные вещи и денежные средства. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.  В ходе оперативно-­разыскных мероприятий  полицейские задержали  35-­летнего  жителя  Кимр.  Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Украли мобильники

В дежурную часть поступило заявление от 26­летней горожанки,  которая сообщила, что из приемного покоя больницы, расположенной на ул. Карла Маркса, неизвестный похитил её мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

По подозрению в совершении этого  преступления сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 51­летний дубненец. По данному факту отделением дознания ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Еще один мобильный телефон ночью 12 июня похитил злоумышленник  из  садового домика.  Об этом сообщил полицейским  владелец телефона.  Сумма  ущерба  составила более 8 тысяч рублей. В ходе оперативно­разыскных  мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35­летний дубненец. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Исчезли деньги

В полицию обратился дубненец с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который вечером 7 июня во дворе дома  № 4 на  ул. Моховой  толкнул  его  и вытащил  из кармана брюк денежные средства. Сумма ущерба составила 1800 рублей. В ходе оперативно­разыскных мероприятий полицейскими задержан и доставлен в дежурную часть ранее судимый 43-­летний  горожанин.

В состоянии наркотического опьянения

Сотрудники полиции в ходе оперативно-­разыскных мероприятий на посту-­заслоне  «1 км Нового шоссе» остановили  39­-летнего  жителя  г. Кимры, по внешним признакам находящегося  в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, со слов задержанного – метадоном.  Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Алкоголь – подростку

В ходе оперативно­профилактических мероприятий выявлена 53­летняя местная жительница, которая, работая продавцом­кассиром в  продуктовом  магазине, расположенном на ул. Ленинградской, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по ч. 2.1. ст. 14.16. Кодекса РФ об административных правонарушениях. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мария  Ватолина

 
 

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