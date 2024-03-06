Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 52-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске.

На днях рано утром сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одной из больниц. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что работу медицинского учреждения заблокировал неизвестный гражданин, который вызывающе себя вел, громко кричал и пугал посетителей.

Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции, где позже было установлено, что задержанный находится в розыске за совершение разбоя в Костромской области.