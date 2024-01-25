Для тех, кто не сидит в соцсетях и узнает новости из газеты, сообщаем, что на прошлой неделе, в среду, в городе случилась массовая атака телефонных террористов.

Как сообщил глава города М.А. Тихомиров в соцсетях (цитируем дословно): «Уважаемые жители! Прошу вас сохранять спокойствие. Да, в Дубне произошла массовая атака телефонных террористов. Одновременно поступили анонимные сообщения о минировании ряда школ, детских садов, торговых центров, предприятий и объектов инфраструктуры, в том числе моста через Волгу, который на время был перекрыт для проезда автотранспорта.

По всем адресам проводятся профилактические мероприятия: работают оперативные службы. Родителей учеников прошу держать связь с классными руководителями.

На данный момент подозрительных предметов не обнаружено. Мост уже открыт для проезда. Ситуация под контролем».

Анонимные телефонные террористы периодически напоминают о себе в разных уголках России, а с учетом современных реалий они проявляют особенную активность. Надо быть начеку и самим жителям и при обнаружении подозрительных предметов либо лиц, вызывающих подозрение, немедленно передавать информацию по номеру «112» в экстренные службы.