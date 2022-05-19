В Дубне задержаны участники преступной группы, подозреваемые в вымогательстве.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники, находясь во дворе одного из домов города, насильно посадили в автомобиль 26-летнего местного жителя и вывезли его на территорию Талдома. Затем, связав мужчине руки и ноги, причинили ему телесные повреждения и потребовали передать 500 тысяч рублей в счет вымышленного долга. В итоге пострадавший был вынужден перевести на счет вымогателей часть требуемой суммы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одной из стран Средней Азии и житель Брянской области в возрасте от 27 до 44 лет.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.