С 1 по 14 октября на территории Дубны зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места ДТП; трое водителей привлечены к административной ответственности по ст.12.27 ч.2 КРФ об АП.

08 октября в 11 часов 45 минут на улице Московская, д. 10 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на автомашину «Тойота Раф 4», после чего скрылся с места происшествия.

12 октября в 08 часов 10 минут на улице Карла Маркса, д. 19, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на автомашину «Ауди А 6», после чего скрылся с места ДТП.

Всех очевидцев этих дорожно-транспортных происшествий просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Дубна (по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д. 28) либо по телефону 8(496) 212-24-57.