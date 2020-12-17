Погода в субботу на прошлой неделе выдалась отличная. Небольшой мороз, снега совсем немного. Водные акватории, покрывшиеся льдом, как магнитом притягивали горожан.

Социальные сети были заполнены фото и видео любителей активного отдыха. На коньках, снегоходах, с удочками в руках или просто в качестве пешехода они массово двинулись на лед. На акватории Московского моря, на Волге, на Канале им. Москвы, на озере Лебяжьем были просто массовые гуляния, по-другому не скажешь. Свежий воздух и красоты местных зимних пейзажей настолько усыпили инстинкт самосохранения горожан, что они шли без всякого страха на фарватер, прогуливались по Каналу, где работают шлюзы, создавая сильнейшее течение… Промоины в таких местах незаметны, но они могут кому-то стоить жизни…

В минувшие выходные обошлось без трагедий, по крайней мере, все, кто провалился под лед и о ком стало известно спасателям, были спасены. Как сообщили нам в ГКУ МО «Мособлпожспас», 12 декабря спасатели поисково-спасательного поста поисково-спасательного отряда № 31ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали первую помощь провалившимся под лёд молодым людям. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище. Заместитель поисково-спасательного отряда Александр Проценко сообщил, что в 12.27 поступил первый вызов о провалившихся под лед в районе острова Могилевский.

«Дежурная смена спасателей незамедлительно выехала к месту спасения. Из воды вытащили четверых пострадавших. Погрузив на судно на воздушной подушке «Хивус-6», спасатели доставили молодых людей на спасательный пост, где оказали первую помощь. До приезда бригады скорой медицинской помощи пострадавшие находились в здании поисково-спасательного поста», - рассказал Александр Проценко.

Госпитализация потребовалась 25-летней девушке, которая получила обморожение второй степени, трое других пострадавших от госпитализации отказались.

«В 13.05 поступил следующий вызов: около острова Земляничный под лед провалился мужчина. Дежурная смена выехала к месту происшествия. Из воды вытащили 30-летнего мужчину, которого также на борту «Хивуса-6» доставили к берегу, где спасателей и пострадавшего ждала бригада скорой медицинской помощи. Мужчину с обморожением средней степени тяжести госпитализировали в Дубненскую городскую больницу», - рассказал заместитель начальника отряда.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует жителям и гостям городского округа не рисковать своей жизнью и здоровьем, не торопиться с выходом на неокрепший лёд. Нам лишь остается добавить, что, к сожалению, не всегда поблизости от места ЧП оказываются спасатели. Для тонущего в холодной воде человека каждая секунда на счет. И не факт, что именно к вам спасатели успеют вовремя. Думайте о последствиях прежде, чем выйдете на лед. Каждый шаг по ледяной акватории может оказаться для вас последним.