Активность со стороны телефонных мошенников становится все больше. На прошлой неделе жертвой таких вот телефонных злоумышленников стали еще несколько доверчивых дубненцев.

В одном случае мужчине неизвестные позвонили по телефону и, представились сотрудниками банка, ввели его в заблуждение и завладели денежными средствами в размере 45000 рублей. По данному факту проводится проверка. Во втором случае пострадавший подобным образом лишился 100 000 рублей.

Выйти на след телефонных преступников удается в редких случаях, а значит и единичны случаи, когда пострадавшим удавалось вернуть похищенные деньги. Поэтому еще раз призываем горожан проявлять бдительность, не общаться с незнакомыми, в том числе по телефону, и тем более не совершать сомнительных денежных переводов.