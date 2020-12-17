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Мошенники усиливают активность PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
17.12.2020 09:23

Активность со стороны телефонных мошенников становится все больше. На прошлой неделе жертвой таких вот телефонных злоумышленников стали еще несколько доверчивых дубненцев.

В одном случае мужчине неизвестные позвонили по телефону и, представились сотрудниками банка, ввели его в заблуждение и завладели денежными средствами в размере 45000 рублей. По данному факту проводится проверка. Во втором случае пострадавший подобным образом лишился 100 000 рублей.

Выйти на след телефонных преступников удается в редких случаях, а значит и единичны случаи, когда пострадавшим удавалось вернуть похищенные деньги. Поэтому еще раз призываем горожан проявлять бдительность, не общаться с незнакомыми, в том числе по телефону, и тем более не совершать сомнительных денежных переводов.

 
  		 
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