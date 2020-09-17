Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении 39-летнего дубненца, который похитил товар из магазина «Магнит» на сумму 17 720 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

По той же статье возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Дубны, похитившего в этом же магазине товар стоимостью 4 937 рублей. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.