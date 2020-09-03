Прокуратура города Дубны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Эстейт Девелопмент» и ООО «Эстейт Инвестментс» гр-на И. и генерального директора ООО «Инвестстрой» гр-на К. Гражданин И. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (покушение на совершение причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Гражданин К. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, гр-н И., имея разрешение на строительство ООО «Эстейт Девелопмент» трехэтажного жилого дома по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Юркино, привлек денежные средства участников долевого строительства на общую сумму 50 346 500 рублей. В связи с незавершением строительства многоквартирного дома в феврале 2016 по определению Арбитражного суда Московской области ООО «Эстейт Девелопмент» признано несостоятельным (банкротом) с введением процедуры наблюдения. В марте 2016 года у гр-на И., действующего в лице генерального директора ООО «Эстейт Девелопмент», и гр-на К. возник совместный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество - квартиры - и помещение из числа имущества ООО «Эстейт Девелопмент» в строящемся жилом доме. Согласно достигнутой преступной договоренности, гр-н И., уже не имея на то соответствующих полномочий ввиду введенной процедуры банкротства ООО «Эстейт Девелопмент», и гр-н К. в 2016 и 2017 годах заключили фиктивные, заведомо незаконные и не исполнимые по обязательствам договоры участия в долевом строительстве, по которым ООО «Эстейт Девелопмент» обязалось после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать в собственность ООО «Инвестстрой» расположенные в доме 23 квартиры и одно нежилое помещение за общую сумму согласно договорам 66 487 000 рублей, при этом договорные обязательства по оплате ООО «Инвестстрой» не выполнило. В результате совместных преступных действий гр- на И. и гр-на К. ООО «Эстейт Девелопмент» утратило права на указанные объекты недвижимости общей стоимостью 66 487 000 рублей, выведенные из конкурсной массы в период процедуры банкротства, что лишило права кредиторов на возмещение дебиторской задолженности и возможности достройки объекта незавершенного строительства. Аналогичное преступление гр-м И. и гр-м К. совершено при незавершенном строительстве ООО «Эстейт Инвестментс» двух малоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Юркино, которым привлечены денежные средства участников долевого строительства на общую сумму 44 398 620 рублей. Гр-н И., действуя в лице генерального директора ООО «Эстейт Инвестментс» и не имея соответствующих полномочий ввиду введенной процедуры банкротства, то есть без согласия временного управляющего и без согласования с кредиторами, и гр-н К. в сентябре 2016 года заключили фиктивные, заведомо незаконные и не исполнимые по обязательствам договоры участия в долевом строительстве, по которым ООО «Эстейт Инвестментс» обязалось после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать в собственность ООО «Инвестстрой» расположенные в доме 45 квартир за общую сумму согласно договорам 121 507 200 рублей, при этом договорные обязательства по оплате ООО «Инвестстрой» не выполнило. В результате совместных преступных действий гр-на И. и гр-на К. ООО «Эстейт Инвестментс» причинен имущественный ущерб в виде утраты права на 45 квартир в строящихся домах общей стоимостью 121 507 200 рублей, также выведенных из конкурсной массы в период процедуры банкротства, что лишило права кредиторов на возмещение дебиторской задолженности и возможности достройки указанных жилых домов. Кроме того, гр-н И. в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, являясь административным директором ООО «Эстейт Девелопмент», достоверно зная о том, что право строящихся квартир в жилых домах жилого комплекса «Дубна Ривер-Клаб» находятся в обременении у ООО «Инвестстрой», путем обмана и злоупотребления доверием убедил руководство ООО «Строй-Ком» заключить сделку на достройку указанных жилых домов. В феврале 2018 года между Администрацией городского округа Дубна и ООО «Строй-Ком» заключено дополнительное соглашение, по которому ООО «Строй-Ком» обязано завершить строительство жилых домой в жилом комплексе «Дубна Ривер-Клаб» на условиях двух заключенных договоров, предметом оплаты которых являются квартиры (21), расположенные в указанных домах. Во исполнение взятых обязательств ООО «Строй-Ком» провело частичное строительство жилого дома, потратив сумму в размере 3 426 219,82 рублей. Однако гр-н И. не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как ООО «Строй-Ком» не стало выполнять свои обязательства, поскольку его представителям стало известно об обременении у ООО «Инвестстрой» строящихся квартир, которые являлись предметом оплаты по указанному договору. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дубненский городской суд. Э.В. МИХОЛАН, заместитель прокурора г.о. Дубна