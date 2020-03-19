С 8 февраля в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья стеклянную витрину украшает выставка работ из скульптурного пластилина «Ремёсла нашего времени» преподавателя Центра детского творчества «Дружба» Андрея Хлопцова, в том числе и совместных с женой, Галиной Хлопцовой, а также его учеников.

С чего начинается знакомство с красотой и чудом творчества? Для многих оно начинается с обыкновенной лепки из пластилина. Кто, посмотрев в детстве мультфильм «Пластилиновая ворона» или прочитав стихотворение «Я леплю из пластилина...», не мечтал создать свой шедевр?

Творческие способности, трудолюбие, фантазия заложены в каждом, надо только помочь им развиться. Неталантливых людей не бывает - каждый способен на пусть пока и маленькое чудо. Особенно с такими педагогами, как Андрей и Галина.

Начинается всё с простых детских забав. И вот перед нами вылепленные звери, птицы, рыбы, богатыри, сказочные персонажи, так похожие на настоящих. Как живые, до мельчайших деталей. За каждым из них стоит кропотливая, тщательная работа, тепло и душа автора, его рук.

Пластичный материал послушен в умелых руках. Но только тогда, когда согрет любовью творца к своему созданию и зрителям, своему любимому делу. В произведениях мастеров из детского центра «Дружба» она чувствуется. Зрители любуются и очаровываются.

Так начинается творческий путь настоящих мастеров, будущих последователей Ф.И.Шубина, В.М. Клыкова. Пожелаем им дальнейших успехов. И не забывать своих учителей, а также библиотеку, где немало литературы по искусству.

P.S. Большая благодарность Андрею и Галине Хлопцовым за учеников, за выставку и за подаренный альбом «Всемирный атлас современной архитектуры».

Алла Соболева