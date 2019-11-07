В минувшие выходные в университете «Дубна» проходил Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Его организаторы – само учебное заведение и Объединенный институт ядерных исследований - подарили настоящий праздник для всех участников. Программа мероприятия оказалась насыщена мастер-классами и занимательными химическими опытами, экспериментариумами, конкурсами и научными шоу. Найти для себя увлекательное занятие смогли даже самые юные участники, а их на площадках фестиваля науки оказалось немало. Всего же, по словам организаторов фестиваля, его участниками стали более полутора тысяч школьников, студентов, ребят дошкольного возраста, их родителей и преподавателей.

В этом году гостей, интересующихся научными познаниями, ожидали супергерои периодической химической таблицы. Они помогли сделать этот фестиваль еще более увлекательным и нескучным. Научное действо, яркое торжество науки состоялось, и в том огромная заслуга всех, кто не пожалел своего личного времени и провел субботний день в компании научно заряженных единомышленников – ученых и преподавателей, студентов, волонтеров, а также идейных помощников – представителей компании «Телесеть» и форума «Профессии будущего». Все вместе они сделали праздник ярким.

Анна Французова. Фото https://vk.com/unidubna_official