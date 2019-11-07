Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
От научных шоу до мастер-классов PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
07.11.2019 00:00

В минувшие выходные в университете «Дубна» проходил Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Его организаторы – само учебное заведение и Объединенный институт ядерных исследований - подарили настоящий праздник для всех участников. Программа мероприятия оказалась насыщена мастер-классами и занимательными химическими опытами, экспериментариумами, конкурсами и научными шоу. Найти для себя увлекательное занятие смогли даже самые юные участники, а их на площадках фестиваля науки оказалось немало. Всего же, по словам организаторов фестиваля, его участниками стали более полутора тысяч школьников, студентов, ребят дошкольного возраста, их родителей и преподавателей.

В этом году гостей, интересующихся научными познаниями, ожидали супергерои периодической химической таблицы. Они помогли сделать этот фестиваль еще более увлекательным и нескучным. Научное действо, яркое торжество науки состоялось, и в том огромная заслуга всех, кто не пожалел своего личного времени и провел субботний день в компании научно заряженных единомышленников – ученых и преподавателей, студентов, волонтеров, а также идейных помощников – представителей компании «Телесеть» и форума «Профессии будущего». Все вместе они сделали праздник ярким.

Анна Французова. Фото https://vk.com/unidubna_official
  		 
< Ноября 2019 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо