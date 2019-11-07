Гимназия №11 стала лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ России». Торжественная церемония вручения золотых медалей «100 лучших школ России» состоялась в рамках VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», который проходил в последних числах октября в Санкт-Петербурге.

Конкурс стал продолжением доброй традиции проведения конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года» среди высших учебных заведений страны, а также конкурса «100 лучших ссузов России» и «Директор года» среди учреждений среднего профессионального образования, которые проходят с 2006 года, и получил широкую поддержку общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования страны. Форум проходит при участии Комитета Госдумы по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитета Государственной думы по науке и наукоемким технологиям, РАН, РАЕН, РАО, Союза директоров ссузов России, Национальной ассоциации директоров школ и учителей России и др.

Гимназия №11 стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшая гимназия 2019», а директор учебного заведения Анна Александровна Лихачева также отмечена почетным знаком «Директор года -2019». Стоит добавить, что в ходе конкурса школы оценивались по ряду критериев, таких как: «влияние школы на общество», «имидж школы», «потенциал школы», «стратегия и программа развития образовательного учреждения», «уровень проектно-исследовательской и научно-методической деятельности», «внедрение новых технологий в образовательный процесс», «качественные характеристики школы», «результат работы школы за 2019 год». Победа дубненского учебного заведения в одной из номинаций конкурса – заслуга учителей, учеников – одним словом, всего большого коллектива гимназии, у которого, уверены, впереди еще немало ярких побед и весомых результатов.

Анна Французова

Фото http://sch11.goruno-dubna.ru/