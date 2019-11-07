Так называется новый проект, зародившийся в стенах университета «Дубна». На днях он прошел в учебном заведении впервые, но уже сейчас понятно, что «Студенческая НОША» станет еще одной яркой традицией дубненского университета. Идея проведения проекта с говорящим названием «Студенческая НОША» - Научно-Образовательная ШколА - принадлежит проректору по образовательной деятельности университета Оксане Александровне Крейдер и начальнику отдела инклюзивного образования и социальной защиты Юрию Геннадьевичу Моталову, которые смогли воплотить эту задумку в реальность за считанные недели. Образовательный проект ориентирован на студентов первых курсов, а его главная задача, если говорить простым доступным языком, - научить ребят учиться. Чтобы сегодняшние студенты понимали, что учиться им придется не четыре-пять-шесть лет, а всю жизнь. И что должны они приобрести не только и не столько специальные знания, которые, безусловно, необходимы каждому студенту, поскольку выступают базисом специальности, а сколько само это умение учиться. Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняются и профессиональные требования: одни профессии исчезают, им на смену приходят другие. Какие-то профессии серьезно трансформируются. Как раз об этом говорили, приветствуя ребят на торжественном открытии проекта «Студенческая НОША», ректор университета Дмитрий Владимирович Фурсаев и проректор по образовательной деятельности университета Оксана Александровна Крейдер. Они отметили, что важной задачей проекта является популяризация научной, исследовательской, проектной и образовательной деятельности через получение навыков самоорганизации и так называемого тайм-менеджмента. При этом как раз посредством студенческой школы необходимо привлекать студентов к современным научным и образовательным направлениям, внедрению практико-ориентированных технологий, знакомству с ведущими компаниями в области инновационных исследований и разработок, соответствующих будущим профессиональным сферам выпускников. Всего участниками проекта «Студенческая НОША» стали 75 студентов. Сразу же после непродолжительной торжественной части мероприятия им предстояло познакомиться. Командообразующий тренинг для них мастерски провел выпускник университета «Дубна», автор проекта «Профессии будущего» Евгений Елисеев. В ходе несложных заданий ребята смогли проявить себя в роли лидеров и научились находить оптимальные пути решения поставленных задач. Рассказать подробно о двух днях Первой Студенческой Научно-Образовательной Школы не получится, как бы мне не хотелось. В этом образовательном и крайне увлекательном действе нужно участвовать. Преподаватели, приглашенные лекторы, представители успешных компаний-работодателей дали возможность студентам погрузиться в, казалось бы, совершенно далекие от профессиональных, знания. Но именно эти знания и умения, уверены участники Школы, помогут им в дальнейшем на пути профессионального и личностного роста. Еще одним ярким моментом Школы стала обзорная экскурсия по наукограду для студентов, многие из которых приехали в Дубну из других городов. А подведение итогов прошло в формате интеллектуальной игры, после чего всем участникам вручили дипломы. Анна Сухая