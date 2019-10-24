В Дубне стало хорошей традицией проводить среди дошкольников Марафон творческих программ «Азбука дорожной безопасности» по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. «Мы тоже хотим в ЮИД» - заявляют воспитанники детских садов.

В Доме культуры «Мир» состоялся финал состязаний, участие в котором приняли семь дошкольных образовательных учреждений. Творческая программа - визитная карточка отряда, ведь именно от доступности преподносимой в ней информации, от актерского исполнения, основного посыла зависит внимание зрителей. А зрители - это родители и дети, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, которым и предстоит на примере юных инспекторов движения получить основные знания о правилах безопасного поведения на дорогах.

Все коллективы постарались сделать все возможное для того, чтобы выступления были яркими, интересными, познавательными. На сцене появлялись и сказочные герои, и обычные девочки и мальчики, повествующие о правилах дорожного движения и опасностях, которые таит дорога.

Творческий марафон формирует у детей правильное поведение в условиях дорожной ситуации, четкое знание Правил дорожного движения, поддержание социальной активности детей - участников отрядов юных инспекторов движения, развитие их творческого потенциала. Кроме того, марафон является творческим стимулом для работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков.

Первое место в Марафоне творческих программ «Азбука дорожной безопасности» заняли воспитанники дошкольного образовательного учреждения № 4 «Солнышко». Всем участникам и победителям конкурса вручены подарки и дипломы.

Юный инспектор движения - это настоящий пропагандист безопасного поведения на дорогах среди малышей и взрослых!