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Алушта-­2019: школьники, студенты, ученые PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.08.2019 00:00

На базе пансионата «Дубна» прошла VIII Летняя конференция молодых ученых и специалистов Алушта-­2019, организованная Объединением молодых ученых и специалистов ОИЯИ. Как и всегда, конференция прошла в формате научной школы.

Основной ее темой традиционно становится одно из приоритетных направлений исследований Института. Так, например, в этом году конференция была посвящена научным достижениям ОИЯИ. Ведущие ученые Института прочитали лекции, посвященные последним результатам, полученным лабораториями нашего Института. А молодые ученые и специалисты, в свою очередь, представили доклады по теме своих научных исследований. Кроме того, были проведены дискуссии по тематике лекций и круглый стол, посвященный вопросам, которые волнуют молодых ученых и специалистов.
  		 
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