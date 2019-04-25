«Неделя без турникетов» - так называется Всероссийская акция, проводимая Союзом машиностроителей России. Ее участниками ежегодно становятся предприятия ведущих госкорпораций и машиностроительных холдингов страны. АО «ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка» традиционно участвует в этой акции, направленной главным образом на профориентацию подростков и молодежи. На прошлой неделе на дубненском предприятии побывали ученики трех городских школ – первой, шестой и десятой. Ежедневно для ребят проводили несколько экскурсий для разных возрастов – старшеклассников, ребят младшего и среднего звена. Форма подачи материала и подход в зависимости от возраста экскурсантов, безусловно, разные, а вот цель организаторов акции одна – показать ребятам труд людей самых разных технических специальностей и создаваемые ими образцы ракетной техники с тем, чтобы заинтересовать школьников, и, быть может, те спустя несколько лет продолжат славные традиции дубненского предприятия. Руководство ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка традиционно участвует в акциях по профориентации ребят школьного возраста. При непосредственном участии заместителя генерального директора – главного инженера Анатолия Петровича Утриванова и заместителя генерального директора Александра Николаевича Кожемяка за неделю на предприятии побывали более пятисот учеников из трех школ города. Самой многочисленной по числу участников экскурсии оказалась школа №1, носящая имя первого главного конструктора дубненского предприятия Александра Яковлевича Березняка, – ей удалось задействовать практически весь коллектив – как учеников, так и педагогов. Экскурсия для ребят начиналась уже от самой проходной предприятия. Еще бы! Даже просто оказаться по другую сторону турникетов, куда в обычные дни посторонним вход воспрещен, для школьников волнительно, познавательно и интересно. Что уже говорить об их эмоциях, когда они оказались в музее под открытым небом, где представлены образцы ракетной техники. Экскурсии для ребят проводил опытнейший работник ГосМКБ «Радуга», проработавший на предприятии без малого полвека, Николай Григорьевич Кликодуев. Краткий рассказ об истории предприятия, создании ракетного вооружения, о самой экспозиции музея, думается, запомнится сегодняшним школьникам надолго. Директор школы №1 Александр Иванович Руденко, сопровождавший учеников во время экскурсии, отметил важность таких акций в деле профориентации подрастающего поколения. - Сегодня в образовании особое место уделяется понятию «профилизация». И для нас крайне важно дать возможность ребятам посредством как раз подобных экскурсий на предприятия как можно раньше увидеть их так называемый профессиональный горизонт. Мы видим, какой небольшой интерес проявляют современные дети к точным наукам и техническим специальностям. И для нас важная задача – пробудить интерес подрастающего поколения к техническим специальностям. Немаловажный аспект – изучение истории родного края. Мы гордимся выдающимися земляками, которые создают высокоточное оружие для защиты рубежей нашей Родины. Наша школа носит имя первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка, и для нас очень важно сохранение трудовых династий на предприятии, чтобы наши ученики продолжали дело своих отцов, своих дедов и бабушек и, овладев техническими специальностями, возвращались на родное предприятие. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит накануне открытия памятника советскому лётчику-испытателю Герою Советского Союза, участвовавшему в испытаниях первого реактивного истребителя БИ-1. Бюст Г.Я. Бахчиванджи будет установлен на территории школы. И во время экскурсии на предприятие ГосМКБ «Радуга» наши дети более подробно узнали о том, чем прославился этот героический летчик, увидели памятник первому реактивному истребителю БИ-1, с которого и начинается экспозиция ракет под открытым небом. То, что кто-то из побывавших на ГосМКБ «Радуга» ребят обязательно сюда вернется в будущем – инженером, конструктором, программистом, нет сомнений. А быть может, даже продолжит трудовую династию своей семьи, члены которой сегодня трудятся на предприятии. Анна Сухая Фото Алексея Константинова P.S. Гордость за предприятие, за мощь оружия, которое разрабатывают на нем, за наш город в сто крат сильнее обычного испытали участники экскурсии, когда над их головами пролетели истребители и бомбардировщики на репетицию парада на Красной площади. И одним из них вполне мог быть традиционно участвующий в Параде Победы ракетоносец ТУ-95МС, носящий имя «Дубна».