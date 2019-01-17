С 1 сентября 2018-2019 учебного года на базе Аграрно-технологического техникума «Дубна» стартовал проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом», благодаря которому школьники имеют возможность бесплатно, за счет средств бюджета Московской области, обучаться по программам профессиональной подготовки и освоить одну из выбранных профессий рабочего: «Повар», «Кондитер», «Слесарь по ремонту автомобилей».

Одной из главных целей проекта является ранняя профессиональная социализация лиц до 18 лет и расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянно растущую потребность экономики в профессиональной мобильности.

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки поваров, кондитеров, слесарей по ремонту автомобилей и предусматривает обучение по нескольким профессиональным модулям. При освоении каждого из модулей обучающиеся получают сертификат. В первом полугодии 2018-2019 учебного года школьниками 8 классов освоен ПМ.01 «Введение в специальность».

Поздравляем ребят с получением сертификата об освоении первого профессионального модуля по профессии!