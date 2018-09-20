Незаметно пролетело теплое солнечное лето, и вот уже красавица осень вступает в свои права. Именно в эту пору педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Педагоги дошкольного образования ­ 27 сентября, а педагоги школьной системы образования ­ 5 октября. В преддверии этих праздников хотелось бы рассказать о необыкновенных людях, которые несут добро и любовь ­ о педагогах дошкольной системы образования. Почему о них? Да потому что всё начинается там, в дошкольной жизни. Значение дошкольного периода в человеческой судьбе порою недооценивается. Мы слышим о важной роли педагогов в жизни каждого школьника, а вот педагоги дошкольных учреждений часто остаются в тени, наверное, потому, что для большинства не совсем очевидна связь взрослых проблем человека с первыми годами его жизни. Важно помнить истину: «Все начинается с детства». Детство ­ это не только подготовка к школе, это настоящая, яркая, неповторимая жизнь. Каким человеком станет ребенок в будущем, смогут ли его назвать честным, скромным, добрым, трудолюбивым, зависит от того, в каком окружении он растет, что он видит и слышит каждый день, какие поступки совершают близкие ему люди. В детстве зарождаются особенности характера, способности и интересы человека. И то, как прошло детство человека, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира ­ от этого в решающей степени зависит, каким в будущем станет малыш. Вот почему мы сегодня хотим рассказать о педагогах дошкольного образования. И нет сомнения в том, что хороший воспитатель ­ это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» Без приборов и инструментов они наблюдают за душевным, нравственным здоровьем наших детей. Без микстур и уколов лечат словом, советом, улыбкой, вниманием. Воспитатель ­ это мудрый судья, невольно оказавшийся в центре вечного конфликта отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, но, как настоящий миротворец, сглаживает противоречия, чтобы прийти к гармонии. Педагог, как Фемида, на весах правосудия взвешивает добро и зло, поступки и действия, но не карает, а старается предупредить. В наш непростой век, когда всё быстро меняется, утверждаются разные законопроекты, когда жизнь вносит свои коррективы, неизменным остаются дети. Они и сейчас, и тридцать лет назад ­ шумные, веселые, озорные, любознательные, подвижные, в общем, разные. Именно с такими разными ребятами изо дня в день встречаются воспитатели детских садов. Нам, родителям, и нашим маленьким непоседам посчастливилось встретиться в ДОУ №8 «Светлячок» с очень одарёнными и целеустремлёнными педагогами ­ Еленой Александровной Толкачевой, Валентиной Васильевной Прасоловой, Натальей Дмитриевной Землезиной, Светланой Васильевной Голяковой. Это педагоги от Бога. Они всегда заботливы, внимательны, умеют найти подход к каждому ребенку, уважают его мнение, признают в нем личность. С детьми занимаются так, чтобы в детском саду им было комфортно и весело, и одновременно обучают их, расширяя кругозор. Об этих воспитателях можно говорить только хорошее. Они всегда встречают детей улыбкой, и дети тянутся к ним. За это хочется сказать им большое спасибо. Педагог Елена Александровна Толкачева, выполняя свою работу, не считает, что делает что­то особенное, она действует по зову своего сердца, к каждому ребёнку относится с трепетом, как к своему. Ее благородный труд и профессионализм восхищают. Только такие люди, как она, с огромным человеческим сердцем и открытой душой, могут отдавать безраздельно свою любовь нашим детям. За каждой работой, которую выполняли наши дети, можно увидеть умение Елены Александровны раскрыть возможности ребенка, его индивидуальность. Елена Александровна культурная, вежливая и справедливая, как и полагается педагогу, она трудолюбива, она творец. В её голове рождаются тысячи идей на разную тематику. Это живой и активный человек, который постоянно развивается и самосовершенствуется. Именно такие люди должны работать с детьми и передавать свой опыт не только детям, но и взрослым. Нам кажется, что Елена Александровна знает и, что самое главное, применяет на практике слова французского философа Руссо в процессе воспитании наших ребят: «Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом, ­ мне все равно. Жить ­ вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он будет прежде всего человеком». Лучшей цитаты для примера мы не нашли ­ это высказывание может охарактеризовать не только подход Елены Александровны к работе, оно характеризует и её саму. Ведь именно она, наш дорогой воспитатель, ­ настоящий человек, который умеет отдавать частичку своего сердца и души другим людям. Её милосердие и доброта согревают наших детей. Добро, которое она излучает, рождает желание помочь, сказать доброе слово, поддержать, улыбнуться. Она никогда не пройдёт мимо, не сможет быть равнодушной. Человек, имеющий такие черты характера, объединяет в себе духовное богатство и высокую нравственность. Мы, воспитанники и родители группы «Сказка», выражаем слова благодарности всем нашим воспитателям. Вы первыми открыли двери в мир знаний для наших детей. Но, помимо этого, вам удалось в каждого из них вложить частичку себя. Вы проникли в детские сердца и поселили в них любовь, доброту, уважение, радость. Оставайтесь всегда такими же любящими своих воспитанников педагогами. Спасибо вам за наших детей! Выпускники и родители группы «Сказка» ДОУ № 8 «Светлячок»