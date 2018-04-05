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Автор: Встреча   
05.04.2018 09:16

Главная  цель  состоявшегося в аграрно-­технологическом техникуме дня открытых дверей ­ возможность узнать о специальностях и профессиях, которые можно получить в техникуме, о требованиях и правилах приема на обучение.

 

Напомним, техникум готовит специалистов для сельского хозяйства, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта, сварщиков, специалистов поварского и кондитерского дела. А  с сентября 2019  года здесь будут обучать моделированию, конструированию и шитью одежды, готовить технологов-­конструкторов для открывшейся недавно в Дубне  швейной фабрики (ИП Булаевич). Причем фабрика готова предоставить студентам всю необходимую производственную базу, а выпускников ­ трудоустроить.

Как показал  день открытых дверей­2018, желающих обрести нужные и востребованные на рынке труда профессии  ­  немало. Пришли и старшеклассники с родителями, и уже работающие взрослые люди, которые хотят получить нужную профессию  хотя бы заочно. Все они имели возможность задать интересующие вопросы представителям администрации техникума, преподавателям и студентам и получить достоверные полные ответы.

После официальной части, проходившей в актовом зале техникума, посетителей ждало знакомство с учебной и бытовой базой техникума, а в лаборатории кулинарии ­ особые сладкие сюрпризы, приготовленные студентами.

День открытых дверей ­  хороший способ узнать учебное заведение изнутри, побывать  в  учебных  аудиториях, пообщаться со студентами и преподавателями, ощутить атмосферу учреждения, претендующего на неофициальный, но очень значимый титул ­ «Альма­матер». Титул, который негласно получают лишь те учебные заведения, которые не только дают реальные путевки в профессии, но и воспитывают в своих студентах любовь и благодарность к наставникам и даже к стенам учебных аудиторий.

Стоит отметить, что благодарных выпускников у аграрно­технологического  техникума ­ тысячи, и все потому,  что здесь обучают таким профессиям, которые при  наличии  определенных желаний и устремлений гарантируют трудоустройство. Кроме того,  техникум вошел в перечень государственных профессиональных образовательных организаций Московской области, в структуре которых создается многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК).

Ирина БОБРОВСКАЯ, зав. отделением  ГБПОУ  МО «АТТ «Дубна»
Обновлено 05.04.2018 09:55
  		 
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