Дубна стала одной из площадок для проведения IV Открытого регионального чемпионата «WorldSkills Russia»­2018, который прошел в Подмосковье. 11 команд из 760 боролись за выход в финал в наукограде ­ на базе университета «Дубна» и аграрно-­технологического техникума. После инструктажа по технике безопасности участники конкурса ­ будущие трактористы и механизаторы ­ приступают к выполнению задания. Каждое из них, по сути, подготовка трактора и оборудования к работе. Если все пункты выполнены по порядку и правильно, все неисправности, которые требуется обнаружить, проявятся сами. «Кроме работоспособности технической и технологической, конкурсант должен обеспечить безопасность передвижения по дорогам общего пользования и для работы в поле, для этого он проверяет сигнализацию звуковую, световую, тормоза, освещение, ­ рассказывает эксперт чемпионата, преподаватель Сергиево­Посадского аграрного колледжа Федор Круть. ­ Плюс сам агрегат должен работать нормально. Участник конкурса должен проверить смазку. Если это воздушное охлаждение ­ проверить воздух. Если жидкостное – жидкость». 16­летний Алексей Ромжаев из Шатурского энергетического техникума через два года будет мастером по техническому обслуживанию и ремонту машин тракторного парка. Все неисправности определяет на слух. Для него этот процесс лёгок и привычен. «Все у меня в семье – и дед, и отец – были трактористами и комбайнерами, и мне тоже хочется работать с техникой, ­ говорит Алексей. – Впервые сел за руль в пять лет, помню, на коленях у отца сидел, а в семь сел на КамАЗ, уже самостоятельно». Конкурсное задание включает работу на пяти модулях. Требуется подготовить к работе топливную и газораспределительную системы трактора и агрегаты ­ пресс­подборщик, оборотный плуг, жатку. На каждый дается по три часа. Конкурсанты говорят, что самые серьезные затруднения вызывает работа с газораспределительным механизмом, где очень много деталей, поэтому часто не хватает времени. «В некоторых учебных организациях есть сложности с импортной техникой такого вида, иногда конкурсанты даже теряются при виде её, ­ поясняет главный эксперт этапа чемпионата Евгений Мантай. ­ Поэтому мы проводим тренинги – вызываем их заранее на наши площадки и даем возможность освоиться». Второй год Дубна определена площадкой для проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Russia». Её снова выбрали аудиторы именно потому, что уровень оснащения ­ европейский. «Наши площади, техника, которую мы используем, удовлетворяют всем требованиям «WorldSkills», ­ говорит директор Аграрно­технологического техникума «Дубна» Олег Иванов. ­ В частности, я говорю о тракторах John Deere, которых, как правило, нет в других учебных заведениях, и жатке ACROS, которые нам предоставляют наши потенциальные работодатели». В четвертом региональном этапе «WorldSkills Russia» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» участвовали 11 команд из профессиональных техникумов и колледжей Московской области. Поб едителем регионального чемпионата стал Дмитрий Суслов из Дубны. Он будет отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»­2018, которые пройдут в марте­апреле следующего года. IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)­2018 завершился, названы победители и призеры в 119 компетенциях. Золотые медали получили 114 участников, из них 46 юниоров; «серебро» ­ 119 ребят, в их числе 47 юниоров; «бронза» у 105, из них 38 юниоров. Студенты ГБПОУ МО «Аграрно-­технологический техникум «Дубна» достойно представили техникум на областных соревнованиях. В активе у наших студентов, кроме одной победы (Дмитрий Суслов), два призовых места (Анастасия Трифонова, компетенция «Кондитерское дело» и Игорь Карпов, компетенция «Управление бульдозером»). Поздравляем победителя и призеров! Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото mosagroteh.ru