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Дубна стала одной из площадок для проведения IV Открытого регионального чемпионата «WorldSkills Russia»2018, который прошел в Подмосковье. 11 команд из 760 боролись за выход в финал в наукограде на базе университета «Дубна» и аграрно-технологического техникума.
После инструктажа по технике безопасности участники конкурса будущие трактористы и механизаторы приступают к выполнению задания. Каждое из них, по сути, подготовка трактора и оборудования к работе. Если все пункты выполнены по порядку и правильно, все неисправности, которые требуется обнаружить, проявятся сами. «Кроме работоспособности технической и технологической, конкурсант должен обеспечить безопасность передвижения по дорогам общего пользования и для работы в поле, для этого он проверяет сигнализацию звуковую, световую, тормоза, освещение, рассказывает эксперт чемпионата, преподаватель СергиевоПосадского аграрного колледжа Федор Круть. Плюс сам агрегат должен работать нормально. Участник конкурса должен проверить смазку. Если это воздушное охлаждение проверить воздух. Если жидкостное – жидкость».
16летний Алексей Ромжаев из Шатурского энергетического техникума через два года будет мастером по техническому обслуживанию и ремонту машин тракторного парка. Все неисправности определяет на слух. Для него этот процесс лёгок и привычен.
«Все у меня в семье – и дед, и отец – были трактористами и комбайнерами, и мне тоже хочется работать с техникой, говорит Алексей. – Впервые сел за руль в пять лет, помню, на коленях у отца сидел, а в семь сел на КамАЗ, уже самостоятельно».
Конкурсное задание включает работу на пяти модулях. Требуется подготовить к работе топливную и газораспределительную системы трактора и агрегаты прессподборщик, оборотный плуг, жатку. На каждый дается по три часа. Конкурсанты говорят, что самые серьезные затруднения вызывает работа с газораспределительным механизмом, где очень много деталей, поэтому часто не хватает времени.
«В некоторых учебных организациях есть сложности с импортной техникой такого вида, иногда конкурсанты даже теряются при виде её, поясняет главный эксперт этапа чемпионата Евгений Мантай. Поэтому мы проводим тренинги – вызываем их заранее на наши площадки и даем возможность освоиться».
Второй год Дубна определена площадкой для проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Russia». Её снова выбрали аудиторы именно потому, что уровень оснащения европейский. «Наши площади, техника, которую мы используем, удовлетворяют всем требованиям «WorldSkills», говорит директор Аграрнотехнологического техникума «Дубна» Олег Иванов. В частности, я говорю о тракторах John Deere, которых, как правило, нет в других учебных заведениях, и жатке ACROS, которые нам предоставляют наши потенциальные работодатели».
В четвертом региональном этапе «WorldSkills Russia» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» участвовали 11 команд из профессиональных техникумов и колледжей Московской области. Поб
едителем регионального чемпионата стал Дмитрий Суслов из Дубны. Он будет отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»2018, которые пройдут в мартеапреле следующего года.
IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)2018 завершился, названы победители и призеры в 119 компетенциях. Золотые медали получили 114 участников, из них 46 юниоров; «серебро» 119 ребят, в их числе 47 юниоров; «бронза» у 105, из них 38 юниоров. Студенты ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна» достойно представили техникум на областных соревнованиях. В активе у наших студентов, кроме одной победы (Дмитрий Суслов), два призовых места (Анастасия Трифонова, компетенция «Кондитерское дело» и Игорь Карпов, компетенция «Управление бульдозером»). Поздравляем победителя и призеров!
Ольга ГРИГОРЬЕВА
Фото mosagroteh.ru