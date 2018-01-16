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Чемпионат профессионалов PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
16.01.2018 12:11

Дубна стала одной из площадок для проведения IV Открытого регионального чемпионата «WorldSkills Russia»­2018, который прошел в Подмосковье. 11 команд из 760 боролись за выход в финал в наукограде  ­ на базе университета «Дубна» и аграрно-­технологического техникума.

 

После инструктажа по технике безопасности участники конкурса ­ будущие трактористы и механизаторы ­ приступают к выполнению задания. Каждое из них, по сути,  подготовка трактора и оборудования к работе. Если все пункты выполнены по порядку и правильно, все неисправности, которые требуется обнаружить, проявятся сами. «Кроме работоспособности технической и технологической, конкурсант должен обеспечить безопасность передвижения по дорогам общего пользования и для работы в поле, для этого он проверяет сигнализацию звуковую, световую, тормоза, освещение, ­ рассказывает эксперт чемпионата, преподаватель Сергиево­Посадского аграрного колледжа Федор Круть. ­ Плюс  сам агрегат должен работать нормально. Участник конкурса  должен проверить смазку. Если это воздушное охлаждение ­ проверить воздух. Если   жидкостное  – жидкость».

16­летний Алексей Ромжаев из Шатурского энергетического техникума через два года будет мастером по техническому обслуживанию и ремонту машин тракторного парка. Все неисправности определяет на слух. Для него этот процесс лёгок и привычен.

«Все у меня в семье – и дед, и отец – были трактористами  и комбайнерами, и мне тоже хочется работать с техникой, ­ говорит Алексей. – Впервые  сел за руль в пять лет, помню, на коленях у отца сидел, а в семь  сел на КамАЗ, уже самостоятельно».

Конкурсное задание включает работу на пяти модулях. Требуется подготовить к работе топливную и газораспределительную системы трактора и агрегаты ­ пресс­подборщик, оборотный плуг, жатку. На каждый дается по три часа. Конкурсанты говорят, что самые серьезные затруднения вызывает работа с газораспределительным механизмом, где очень много деталей, поэтому часто не хватает времени.

«В некоторых учебных организациях есть сложности с импортной техникой такого вида, иногда конкурсанты даже теряются при виде её, ­ поясняет главный эксперт этапа  чемпионата Евгений Мантай. ­ Поэтому мы проводим тренинги – вызываем их заранее на наши площадки и даем возможность освоиться».

Второй год Дубна определена площадкой для проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Russia». Её снова выбрали аудиторы именно потому, что уровень оснащения ­ европейский. «Наши площади, техника, которую мы используем, удовлетворяют всем требованиям «WorldSkills», ­ говорит директор Аграрно­технологического техникума   «Дубна»  Олег Иванов. ­ В частности, я говорю о тракторах John Deere, которых, как правило, нет в других учебных заведениях,  и жатке ACROS, которые нам предоставляют наши потенциальные работодатели».

В четвертом региональном этапе «WorldSkills Russia» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» участвовали 11 команд из профессиональных техникумов и колледжей Московской области. Поб

едителем регионального чемпионата стал Дмитрий Суслов из Дубны. Он будет отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»­2018, которые пройдут в марте­апреле следующего года.

IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)­2018 завершился,  названы победители и призеры в 119 компетенциях. Золотые медали получили 114 участников, из них 46 юниоров; «серебро» ­ 119 ребят, в их числе 47 юниоров; «бронза» у 105, из них 38 юниоров. Студенты ГБПОУ МО «Аграрно-­технологический техникум «Дубна» достойно представили техникум на областных соревнованиях. В активе у наших студентов, кроме  одной победы (Дмитрий Суслов), два призовых места (Анастасия Трифонова, компетенция «Кондитерское дело» и Игорь Карпов,  компетенция «Управление бульдозером»). Поздравляем победителя и призеров!

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото mosagroteh.ru
Обновлено 16.01.2018 12:20
 

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