По приглашению Посла Российской Федерации в Словении Д.Г. Завгаева директор средней школы № 1 Александр Иванович Руденко принял участие в международной конференции «Уроки прошлого во имя процветания будущего».

Конференция проходила во втором по численности городе Словении ­ Мариборе в музее-­мемориале на месте бывшего лагеря для советских военнопленных StalagXVIII­D, где в 1941-­1942 годах от голода и нечеловеческих условий содержания погибли более пяти тысяч пленных солдат и офицеров. До сих пор одно из зданий бараков концлагеря сохранилось. На одной из стен этого здания установлена памятная доска, на которой на четырех языках ­ английском, русском, французском и немецком написана история этого концлагеря.

Участниками и докладчиками на конференции были ученые­историки, общественные деятели, представители военно­исторических клубов и, что особенно важно, молодежных поисковых и волонтерских организаций, а также организаций российских соотечественников из России, Словении, Австрии и Хорватии.

Доклад А.И. Руденкобыл посвящен теме военно­мемориальной работы между нашими народами.

В настоящее время, к сожалению, не редки случаи, когда на месте монументов героям-­антифашистам воздвигаются мемориалы нацистам и захватчикам. Словения же является одной из немногих европейских стран, где бережное отношение к памятникам борцов с нацизмом может служить примером для подражания.