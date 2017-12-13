Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Во имя будущего PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
13.12.2017 08:28

По приглашению Посла Российской Федерации в Словении Д.Г. Завгаева директор средней школы № 1 Александр Иванович Руденко принял участие в международной конференции «Уроки прошлого во имя процветания будущего».

 

Конференция проходила во втором по численности городе Словении ­ Мариборе в музее-­мемориале на месте бывшего лагеря для советских военнопленных StalagXVIII­D, где в 1941-­1942 годах от голода и нечеловеческих условий содержания погибли более пяти тысяч пленных солдат и офицеров. До сих пор одно из зданий бараков концлагеря сохранилось. На одной из стен этого здания установлена памятная доска, на которой на четырех языках ­ английском, русском, французском и немецком написана история этого концлагеря.

Участниками и докладчиками на конференции были  ученые­историки, общественные деятели, представители военно­исторических клубов и, что особенно важно, молодежных поисковых и волонтерских организаций, а также организаций российских соотечественников из России, Словении, Австрии и Хорватии.

Доклад  А.И. Руденкобыл посвящен теме военно­мемориальной работы между нашими народами.

В настоящее время, к сожалению, не редки случаи, когда на месте монументов героям-­антифашистам воздвигаются мемориалы нацистам и захватчикам. Словения же является одной из немногих европейских стран, где бережное отношение к памятникам борцов с нацизмом может служить примером для подражания.
Обновлено 13.12.2017 09:03
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Декабря 2017 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо