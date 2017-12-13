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По приглашению Посла Российской Федерации в Словении Д.Г. Завгаева директор средней школы № 1 Александр Иванович Руденко принял участие в международной конференции «Уроки прошлого во имя процветания будущего».
Конференция проходила во втором по численности городе Словении Мариборе в музее-мемориале на месте бывшего лагеря для советских военнопленных StalagXVIIID, где в 1941-1942 годах от голода и нечеловеческих условий содержания погибли более пяти тысяч пленных солдат и офицеров. До сих пор одно из зданий бараков концлагеря сохранилось. На одной из стен этого здания установлена памятная доска, на которой на четырех языках английском, русском, французском и немецком написана история этого концлагеря.
Участниками и докладчиками на конференции были ученыеисторики, общественные деятели, представители военноисторических клубов и, что особенно важно, молодежных поисковых и волонтерских организаций, а также организаций российских соотечественников из России, Словении, Австрии и Хорватии.
Доклад А.И. Руденкобыл посвящен теме военномемориальной работы между нашими народами.
В настоящее время, к сожалению, не редки случаи, когда на месте монументов героям-антифашистам воздвигаются мемориалы нацистам и захватчикам. Словения же является одной из немногих европейских стран, где бережное отношение к памятникам борцов с нацизмом может служить примером для подражания.