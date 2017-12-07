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«Золото» ­ у воспитанника «Спарты» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
07.12.2017 09:25

«Золото» в своей возрастной категории взял на недавнем финале Кубка Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета воспитанник военно-­спортивного клуба «Спарта» Александр Тарасов. В общем зачете юноша показал не менее отличный результат, уступив лишь мастеру спорта по практической стрельбе из пневматического оружия Михаилу Бабаяну.

 

В рамках военно­-спортивного клуба «Спарта» дубненские мальчишки и девчонки  занимаются рукопашным боем, осваивают начальную военную подготовку, а с некоторых пор в клубе активно развивается новое для нашего города направление ­ стрельба из пневматического оружия. Именно этот вид спорта все больше привлекает молодых людей, которые в будущем намерены связать свою жизнь со службой в силовых структурах – им для поступления в специализированные высшие учебные заведения будет весомым плюсом навык стрельбы и спортивный разряд. Кстати, по итогам состязаний Александру Тарасову был присвоен первый юношеский разряд.

«Одной из главных особенностей соревнований по практической стрельбе является неукоснительное соблюдение мер безопасности, ­ рассказывает тренер военно­-спортивного клуба «Спарта» Андрей Киселев. ­ За любое ее нарушение предусмотрена немедленная дисквалификация». На недавних соревнованиях, помимо Александра Тарасова, выступали Максим Андреев, Матвей Каменский и Евгений Рыбаков, также обучающиеся в «Спарте» стрельбе из пневматического оружия. Выступили все неплохо, но, отмечает тренер, есть еще над чем работать. Главное в соревнованиях – это отработка техники, а также навыков самообладания, ведь стрельба – это именно тот вид спорта, где, чтобы побеждать, нужно уметь держать свои эмоции под контролем. Так что пожелаем Александру и другим воспитанникам клуба уверенности в своих силах и спортивного мастерства!
Обновлено 07.12.2017 09:42
 

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