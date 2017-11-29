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«Ночь искусств» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.11.2017 08:19

Коллектив библиотеки левобережья уже не раз доказывал, что библиотека ­ это не только дом книги, но  ещё и культурный, информационный и коммуникативный центр. Участием во всероссийской акции под названием «Ночь искусств», которая прошла 4 ноября во всей стране, она в очередной раз подтвердила, в библиотеке работают неравнодушные, творческие люди, и что здесь можно с пользой и удовольствием провести время.

В этот день двери библиотеки не закрывались допоздна.  Разнообразная программа включала  мастер­классы, различные выставки, игры, концерты, так что  каждый  мог найти себе занятие по душе, пообщаться с творческими людьми города, познакомиться с книжными новинками. Сотрудники библиотеки были приятно удивлены тем, что, несмотря на хмурую ноябрьскую погоду, гостей было немало. Это были неравнодушные, творческие, любознательные люди ­ как участники мероприятия, так и просто зрители.

Субботний вечер в детском отделе библиотеки открыл турнир знатоков «Тайны неизведанной тропы». Год экологии ещё продолжается, и тема бережного отношения к природе по­прежнему актуальна. Путешествуя по станциям, четвероклассники школы №1 и присоединившиеся к ним  ребята 9­12 лет узнали много интересного о животном и растительном мире, научились пользоваться энциклопедиями, электронным каталогом, работать в команде.

Гостей встречали под звуки природы. Аудиозаписи пения птиц, журчания ручья, шума падающего дождя, голосов разных животных в сочетании с красивыми музыкальными мелодиями вызвали восторг собравшихся, напомнив о желанной гармонии в отношениях природы и человека. Посетители могли ознакомиться и с выставкой новых книг для детей младшего и среднего школьного возраста.

На станциях ребят  ждали испытания: вспомнить животных ­  героев любимых книг, угадать зверей  ­  отправителей «жалоб»,  правильно написать «трудные» названия животных, сортировать грибы на «съедобные» и «несъедобные».

В забавной подвижной игре «Крокодил» понадобилась помощь товарища, чтобы изобразить шагающим это, как оказалось, одно из древнейших существ на нашей планете. Но основной упор делался, конечно же,  на книги, знания и умение ими пользоваться.

Блиц­турнир  завершил состязание. Подведение итогов выявило победителя ­ команду «Голливуды». Ну а  проигравших не было вообще, ведь полученные знания и навыки всем пригодятся в жизни, к тому же  ребят ждали сладкие призы.

При входе в зал библиотеки посетителей встречала выставка под названием «400 новых книг», где были представлены самые последние поступления книг ­ новинки различных жанров, а также книги писателей ­ лауреатов литературных премий. Пришедшие в библиотеку  с интересом знакомились с автобиографической и мемуарной литературой, посвященной любимым писателям ­ Пушкину, Гоголю, Аксенову.

На стенде, озаглавленном  «Путешествие в страну вдохновения», сотрудники библиотеки собрали иллюстрированную литературу о великих русских художниках ­ Васнецове, Сурикове, Коровине, Айвазовском, Кустодиеве,  а также книги о знаменитых композиторах, вокалистах и танцорах ­ Чайковском, Римском­Корсакове, Прокофьеве, Шаляпине, Улановой, Максимовой, Павловой, актерах театра и кино ­ Райкине, Раневской, Абдулове,  Козакове,  Миронове и других.

На протяжении всего вечера на абонементе библиотеки демонстрировался видеоряд ­ цикл документальных фильмов режиссёра Алена Жобера,  посвящённый шедеврам изобразительного искусства разных эпох,  хранящимся  в коллекции Лувра, а также в парижских музеях д’Орсе, Клюни и Гиме, в Центре Жоржа Помпиду, Национальной библиотеке Франции, Лилльском дворце изящных искусств и других собраниях.

А юные художники Дубны, пришедшие в этот вечер в библиотеку,  приняли участие в написании интерактивной картины «Создадим шедевр вместе!»  На огромном полотне под их пальцами  с помощью ярких  разноцветных красок  родилась картина под названием «Осень» ­ с золотой листвой на деревьях, неярким солнцем и птицами, улетающими в теплые края.

Центральной  частью акции «Ночь искусств» стал прекрасный концерт «Музыкальная радуга», в котором приняли участие солисты Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» (педагоги ­ заслуженный работник культуры Московской области Валентина Николаевна Карсакова и лауреат международных конкурсов Юрий Юрьевич Карсаков).  Собравшиеся  услышали песни разных времен, сочиненные как зарубежными, так и отечественными композиторами. Звучали русские, финские, молдавские народные песни ­ как хорошо знакомые каждому из нас, так и менее известные. Аккомпанировали юным вокалистам Л.И.Говорова и В.Д. Решетникова.

Вела концерт В.Н. Карсакова. Она замечательно читала стихи, предваряющие каждый вокальный номер, и, несомненно, с особым удовольствием представила завершающего концерт солиста ­ своего сына Юрия, члена семейной музыкальной династии Карсаковых, выпускника Московской государственной консерватории им. Чайковского. Его выступление на вечере  стало замечательным завершающим аккордом в концерте.

Безусловно, искусство дарит не только множество положительных эмоций, но и возможность открыть в себе творческий потенциал. И этому  в немалой степени способствуют творческие вечера, проводимые в библиотеке.

Татьяна БЕЛОВА Алла СОБОЛЕВА

 
 

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