В университете «Дубна» побывала делегация одного из крупнейших вузов Японии — университета Киндай. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и проведения зимних школ в 2018 году.

Представители делегации отметили, что сегодня приоритетным направлением в деятельности их вуза является расширение международных связей. Руководство университета Киндай определило список из двух десятков наиболее интересных для сотрудничества образовательных учреждений мира. В их число вошел университет «Дубна».

Сегодня в университете Киндай действуют 14 факультетов и 13 школ. Обучение в вузе проходят более 32 000 студентов, а работают около 10 000 сотрудников. Ключевой особенностью университета Киндай является практическая ориентированность обучения: учебное учреждение находится на втором месте среди всех японских университетов по количеству партнеров среди бизнес­организаций.

В ходе встречи удалось достичь договоренности, что группа студентов дубненского университета примет участие в Зимней школе японского языка и культуры, которая пройдет на базе университета Киндай с 24 января по 7 февраля будущего года. А делегация студентов из Японии с ответным визитом посетит Зимнюю школу университета «Дубна», которая будет проходить несколькими неделями позже на базе нашего вуза.

Также добавим, что это уже не первый деловой визит делегации университета Киндай в Дубну. Ранее было подписано специальное соглашение об организации программ студенческого обмена, в рамках которого теперь и сотрудничают вузы.