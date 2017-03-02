В Аграрно-технологическом техникуме «Дубна» готовятся к новому учебному году. О том, по каким специальностям и профессиям с сентября начнут обучение новые группы студентов, а также о новой возможности получить профессию во время учебы в школе, рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе Михаил Соломатин (на фото). Михаил Иванович отметил, что большинство специальностей, по которым проводится обучение в техникуме, вошли в список ТОП-50 – наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. В связи с реализацией программы подготовки рабочих кадров по этим профессиям и специальностям, направленной на совершенствование системы среднего профессионального образования, в настоящее время разрабатываются и актуализируются профессиональные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты и отдельные образовательные программы. В соответствии с международными стандартами по ряду специальностей в аграрно-технологическом техникуме «Дубна» поменялись названия. Что касается подготовки специалистов среднего звена, теперь в техникуме открыты для обучения специальности: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Поварское и кондитерское дело» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Из списка по подготовке квалифицированных рабочих в АТТ «Дубна» в ТОП-50 вошли специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер» и «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». По специальности «Мастер сельскохозяйственного производства», не вошедшей в ТОП-50, все осталось без изменений. После длительного перерыва техникум возобновляет обучение по специальности «Сварщик». В сентябре пройдет первый набор в группу из 25 человек. Студенты смогут выучиться на газосварщика, электрогазосварщика, сварщика полимерных материалов и сварщика термитной сварки. Сварочная лаборатория в АТТ «Дубна» есть, в ближайшее время в ней проведут косметический ремонт и дооснастят новым оборудованием, которое приобретут за счет средств целевого финансирования от Министерства образования Московской области. На данный момент все преподаватели и мастера производственного обучения проходят курсы повышения квалификации в Академии социального управления по специальностям, вошедшим в список ТОП-50, а по окончании выездных курсов стажируются на предприятиях. «На сегодняшний день Александр Николаевич Маслов и Владимир Дмитриевич Жарков уже прошли стажировку на предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Что касается новой специальности сварщика, в нашем техникуме есть свои квалифицированные кадры: Галина Павловна Иванова имеет высшее образование по технологии сварочного производства. Также планируем привлекать к преподавательской деятельности опытных специалистов с предприятий», – рассказал Михаил Иванович. Программы обучения в техникуме будут корректироваться и дополняться с учетом интересов предприятий-партнеров. В квалифицированных сотрудниках заинтересованы работодатели не только Дубны, но и всей Московской области. На сварщиков собрано множество заявок от строительных организаций, сельскохозяйственных предприятий, градообразующих предприятий наукограда. Базовое обучение студенты будут получать в техникуме, а в дальнейшем эти предприятия предоставят возможность прохождения производственной практики тем, с кем заключили контрактно-целевые договора. В учебном заведении гордятся востребованностью своих выпускников: в течение многих лет ни один из них не вставал на учет в Центре занятости населения. До 10% выпускников продолжают учебу в высших учебных заведениях. В АТТ «Дубна» активно занимаются профориентацией, участвуют в ярмарках вакансий и учебных мест для старшеклассников города, недавно здесь прошел очередной День открытых дверей. Срок обучения по специальностям «Сварщик» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» на базе 9 классов составит 2 года 10 месяцев, по остальным специальностям – 3 года 10 месяцев. Зачисление проводится по результатам собеседования. Иногородним предоставляется общежитие И еще одна хорошая новость: с сентября на базе АТТ «Дубна» 11-классники общеобразовательных школ наукограда смогут пройти обучение по специальности «тракторист». Группа из 25 человек будет заниматься несколько раз в неделю в свободное от школьных занятий время. Проект реализуется совместно с горуно. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА