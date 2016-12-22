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Юные березняки PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.12.2016 08:51

В минувшую пятницу первоклассников школы №1 приняли в Отряд юных березняков, созданный в память о знаменитом авиаконструкторе, основателе одного из градообразующих предприятий ГосМКБ «Радуга», которое, как и старейшая  в городе школа, носит имя Александра Яковлевича Березняка. Торжественное событие состоялось в недавно открывшемся Музее истории создания крылатых ракет, во время экскурсии по которому ребята смогли ознакомиться с интереснейшими экспонатами.

Почетными гостями праздника, состоявшегося накануне дня рождения А.Я.Березняка (родился авиаконструктор 29 (16) декабря 1912 года), стали его соратники – коллеги, которые вместе с ним работали над выполнением важных для обороны страны государственных задач. Начальник Управления кадров и кадрово­социальной политики ГосМКБ «Радуга» Салават Идрисович Каримов представил первоклассникам ветеранов конструкторского бюро – Альберта Ивановича Дмитриева, Виталия Александровича Ларионова и Арслана Абдурауфовича Мавлянова.

Старейшие работники предприятия, беседуя с ребятами, рассказали о том, как они пришли к выбору  творческой профессии конструктора, чем она важна и интересна, познакомили с моделями ракет, в создании которых они принимали участие, и выразили надежду, что ребята  обязательно продолжат дело укрепления обороноспособности нашей Родины. Ветераны подарили школе портрет Александра Яковлевича Березняка и картину с изображением реактивного самолета, одним из создателей которого он стал в суровые годы Великой Отечественной войны. Ребята сами назвали модель известного истребителя «БИ­1»  ­ они успели узнать об этом,  побывав утром в школьном музее на экскурсии, которую провели для них старшеклассники.

Построившись на линейку, первоклассники дали торжественную клятву юных березняков, обещая «быть творческими и увлеченными, стремиться к знаниям и наукам, быть честными и справедливыми».  В знак посвящения ребята получили из рук ветеранов значки с изображением мальчика и девочки, поднимающих модель самолета как символ большой мечты. Они посоветовали школьникам интересоваться техникой, учиться работать руками, посещать авиамодельный кружок, где смогут сами создавать свои первые модели самолетов. И самое главное ­ подкреплять интерес хорошими знаниями. «Мы вас ждем после окончания школы и института у нас на «Радуге» ­ в первую очередь мы всегда приглашаем выпускников подшефной школы. Для вас сейчас главное – учиться, уделяя особое внимание  точным наукам. И тогда в будущем вы сможете сделать вашу жизнь очень интересной», ­  напутствовал юных березняков Салават Идрисович.

После торжественного мероприятия состоялась экскурсия по музею, где экспонаты можно не только рассматривать, но и трогать руками. Особенный интерес у ребят вызвали настоящие ракеты.  Первоклассники также увидели кресло и рабочий стол Александра Яковлевича, где составлялись чертежи будущей ракетной техники, его телефон, лампу, радиоприемник, а также услышали интересные рассказы о жизни и работе авиаконструктора, истории создания и развития конструкторского бюро.

В экспозиции музея под открытым небом расположился тактический фронтовой бомбардировщик СУ­24, который недавно прибыл в Дубну с авиаремонтного предприятия, ранее он был приписан к Мончегорскому авиаполку в Мурманской области. Вскоре боевой летательный аппарат оснастят крылатыми ракетами (класса Х­58 и Х­59), прикрепят крылья и установят кресла в кабину самолета, куда можно будет заглянуть, поднявшись по лестнице. Уже весной следующего года музейными экспонатами станут еще 6 ракет, которые в настоящий момент ожидают демилитаризации на Дубненском машиностроительном заводе, а также скоро прибудут ракеты из Севастополя. Всего в открытую экспозицию музея в ближайшем будущем  добавится 12 образцов, оставивших важный след в истории военной техники. Среди них – первая противокорабельная крылатая ракета П­15, разработанная в ГосМКБ «Радуга» в 1955­1960 гг.

Из музея ветераны отправились в школу №1 на встречу со старшеклассниками. В этот день здесь прошла целая серия мероприятий, посвященная памяти  А.Я.Березняка.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
Обновлено 22.12.2016 09:48
 

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