В минувшую пятницу первоклассников школы №1 приняли в Отряд юных березняков, созданный в память о знаменитом авиаконструкторе, основателе одного из градообразующих предприятий ГосМКБ «Радуга», которое, как и старейшая в городе школа, носит имя Александра Яковлевича Березняка. Торжественное событие состоялось в недавно открывшемся Музее истории создания крылатых ракет, во время экскурсии по которому ребята смогли ознакомиться с интереснейшими экспонатами.

Почетными гостями праздника, состоявшегося накануне дня рождения А.Я.Березняка (родился авиаконструктор 29 (16) декабря 1912 года), стали его соратники – коллеги, которые вместе с ним работали над выполнением важных для обороны страны государственных задач. Начальник Управления кадров и кадрово­социальной политики ГосМКБ «Радуга» Салават Идрисович Каримов представил первоклассникам ветеранов конструкторского бюро – Альберта Ивановича Дмитриева, Виталия Александровича Ларионова и Арслана Абдурауфовича Мавлянова.

Старейшие работники предприятия, беседуя с ребятами, рассказали о том, как они пришли к выбору творческой профессии конструктора, чем она важна и интересна, познакомили с моделями ракет, в создании которых они принимали участие, и выразили надежду, что ребята обязательно продолжат дело укрепления обороноспособности нашей Родины. Ветераны подарили школе портрет Александра Яковлевича Березняка и картину с изображением реактивного самолета, одним из создателей которого он стал в суровые годы Великой Отечественной войны. Ребята сами назвали модель известного истребителя «БИ­1» ­ они успели узнать об этом, побывав утром в школьном музее на экскурсии, которую провели для них старшеклассники.

Построившись на линейку, первоклассники дали торжественную клятву юных березняков, обещая «быть творческими и увлеченными, стремиться к знаниям и наукам, быть честными и справедливыми». В знак посвящения ребята получили из рук ветеранов значки с изображением мальчика и девочки, поднимающих модель самолета как символ большой мечты. Они посоветовали школьникам интересоваться техникой, учиться работать руками, посещать авиамодельный кружок, где смогут сами создавать свои первые модели самолетов. И самое главное ­ подкреплять интерес хорошими знаниями. «Мы вас ждем после окончания школы и института у нас на «Радуге» ­ в первую очередь мы всегда приглашаем выпускников подшефной школы. Для вас сейчас главное – учиться, уделяя особое внимание точным наукам. И тогда в будущем вы сможете сделать вашу жизнь очень интересной», ­ напутствовал юных березняков Салават Идрисович.

После торжественного мероприятия состоялась экскурсия по музею, где экспонаты можно не только рассматривать, но и трогать руками. Особенный интерес у ребят вызвали настоящие ракеты. Первоклассники также увидели кресло и рабочий стол Александра Яковлевича, где составлялись чертежи будущей ракетной техники, его телефон, лампу, радиоприемник, а также услышали интересные рассказы о жизни и работе авиаконструктора, истории создания и развития конструкторского бюро.

В экспозиции музея под открытым небом расположился тактический фронтовой бомбардировщик СУ­24, который недавно прибыл в Дубну с авиаремонтного предприятия, ранее он был приписан к Мончегорскому авиаполку в Мурманской области. Вскоре боевой летательный аппарат оснастят крылатыми ракетами (класса Х­58 и Х­59), прикрепят крылья и установят кресла в кабину самолета, куда можно будет заглянуть, поднявшись по лестнице. Уже весной следующего года музейными экспонатами станут еще 6 ракет, которые в настоящий момент ожидают демилитаризации на Дубненском машиностроительном заводе, а также скоро прибудут ракеты из Севастополя. Всего в открытую экспозицию музея в ближайшем будущем добавится 12 образцов, оставивших важный след в истории военной техники. Среди них – первая противокорабельная крылатая ракета П­15, разработанная в ГосМКБ «Радуга» в 1955­1960 гг.

Из музея ветераны отправились в школу №1 на встречу со старшеклассниками. В этот день здесь прошла целая серия мероприятий, посвященная памяти А.Я.Березняка.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА