Состоялся визит и.о. ректора Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Ольги Ребковец в Объединенный институт ядерных исследований. В ходе встречи с директором ОИЯИ обсуждались вопросы научного сотрудничества и реализации новых образовательных программ. В рамках визита ректор КамГУ посетила лаборатории Института и ознакомилась с ключевыми объектами научной инфраструктуры ОИЯИ.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников подчеркнул важность проведения широкого спектра научных исследований в уникальных экосистемах и на богатых биоразнообразием территориях Камчатского края, а также рассказал об истории сотрудничества университета и Института.

«В 2022 году на базе Камчатского университета начал работу Информационный центр ОИЯИ. За это время наши стороны успели сформировать крепкие профессиональные отношения. Поддержка партнеров из дальневосточного региона в областях науки и образования является для Института одной из ключевых задач. ОИЯИ всегда открыт для развития стратегического сотрудничества с высшими учебными заведениями и готов содействовать в организации научно-просветительской деятельности в Камчатском крае», - отметил директор Объединенного института.

Ректор КамГУ Ольга Ребковец подчеркнула успешный опыт информационного центра ОИЯИ в организации научных школ и других образовательных мероприятий. В регионе наблюдается тенденция к росту числа студентов, выбирающих физико-математические специальности. Она также представила научные направления исследований, которые будут реализовываться на базе университета.

Директор Учебно-научного центра Объединенного института Дмитрий Каманин отметил высокую эффективность работы Информационного центра ОИЯИ в КамГУ и рассказал о дальнейших планах работы УНЦ с Инфоцентром. В свою очередь руководитель ИЦ ОИЯИ в КамГУ Даниял Исрапилов рассказал о планах по развитию контактов с партнерами ОИЯИ через ИЦ, в частности, о совместных с мексиканскими учеными планах по изучению вулканов, входящих в область тихоокеанского вулканического огненного кольца, на территориях России и Мексики.

Стороны отметили имеющийся потенциал для сотрудничества в широком диапазоне направлений - от организации новых научных школ и мероприятий по обмену опытом для профессорско-преподавательского состава до развития программ научных экспедиций и реализации ряда конкретных совместных научных проектов.

По материалам пресс-службы ОИЯИ