В Объединенном институте ядерных исследований завершилась научная школа для учителей физики. Ее участниками стали 23 педагога из Иркутской, Саратовской и Воронежской областей. Визит учителей был поддержан информационными центрами ОИЯИ в Иркутске и Томске.

Мероприятия, которые проводит Объединенный институт ядерных исследований для учителей физики - это возможность для педагогов познакомиться с современными научными достижениями, исследовательской инфраструктурой, задать вопросы ученым, увидеть изнутри жизнь наукограда. Школа предоставляет методические материалы, пополняет копилку полезных в ежедневной работе онлайн-ресурсов, дает идеи для научно-исследовательских работ.

В программу школы вошли: посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ», ознакомительные лекции и экскурсии в Лаборатории физики высоких энергий, ядерных реакций и информационных технологий ОИЯИ, мастер-классы по работе в виртуальном исследовательском лабораторном практикуме и в виртуальной лаборатории для изучения ядерной физики, визит в университет «Дубна» и лицей им. Кадышевского. Вниманию участников были представлены новейший учебно-методический комплект «Физика 7-9. Инженеры будущего» и учебное пособие для профильной школы «Ядерная физика. 10-11 классы». В формате квеста прошло знакомство с городом Дубной, а дополнили программу занятия ведущего научного сотрудника Учебно-научного центра ОИЯИ Ивана Ломаченкова, на которых он продемонстрировал физические эксперименты.

По информации пресс-службы ОИЯИ