Дубненец стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.

Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по истории. Даниил Дударев, ученик 9 класса школы №2, стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по истории. Молодец и сам парень, и его родители, и, конечно же, педагоги!

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей, участникам - 100 тысяч рублей.