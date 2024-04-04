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Автор: Встреча
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04.04.2024 02:45
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Дубненец стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по истории. Даниил Дударев, ученик 9 класса школы №2, стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по истории. Молодец и сам парень, и его родители, и, конечно же, педагоги!
Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей, участникам - 100 тысяч рублей.