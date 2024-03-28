Геофизики университета «Дубна» показали высокий инженерный класс: третьекурсники кафедры общей и прикладной геофизики победили в отборочном этапе XII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Студенты третьего курса кафедры общей и прикладной геофизики ФЕИН Елизавета Лукина, Полина Кириллова и Алексей Курзенев приняли участие в отборочном этапе XII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который состоялся на базе Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Чемпионат входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Общая тема в 2024 году - «Бережливое производство». Участникам необходимо было предложить улучшение производственных процессов с применением технологий бережливого производства и на основании анализа представленной геолого-геофизической информации выделить перспективные участки на обнаружение кустов кимберлитовых тел.

Студенты университета «Дубна» на протяжении недели с большим интересом и креативом решали задачи инженерного кейса «LEANИВАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА». Достойно защитив свои производственные решения перед экспертной комиссией, они заняли первое место среди других вузов и прошли в полуфинал чемпионата, который состоится в апреле этого года.

Участие студентов в таком престижном чемпионате говорит о высоком уровне их профессиональных знаний и большом желании научиться чему-то новому.

Поздравляем ребят и их наставницу - старшего преподавателя кафедры общей и прикладной геофизики Марию Завьялову с победой. Желаем успехов в дальнейших этапах конкурса.