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Сто вопросов лидеру PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
21.03.2024 08:29

В физико-математическом лицее им. Кадышевского сложилась добрая традиция приглашать в гости успешных, известных, талантливых людей. В гостях у ребят уже был академик РАН Юрий Цолакович Оганесян, а буквально на днях на вопросы лицеистов отвечала вице-губернатор Московской области Ирина Александровна Каклюгина.

 

Вопросы на встрече звучали самые разные: о работе, семье, личностных качествах, поднимались темы профессионального и даже философского характера.

На этой встрече удалось побывать и главе нашего города Максиму Андреевичу Тихомирову. После общения с вице-губернатором, педагогами и самими ребятами глава города подчеркнул, что такое общение заставило лицеистов задуматься о многом, в том числе как правильно ставить цели и достигать их, как относиться к победам и неудачам.

Сама же Ирина Александровна поделилась своими приятными впечатлениями о встрече в стенах лицея:

- Встретилась с ребятами из физико-математического лицея им. Кадышевского, поговорили о достижении целей и планах на будущее, - отметила она. - В здании, где расположен лицей, училась я сама. В 2021 году мы закончили там капремонт, и сейчас дети учатся в красивых классах с самым современным оборудованием. Было приятно вновь вернуться в родную школу и встретиться со своими наставниками. А ребятам спасибо за интересный диалог.

 

Для справки

Каклюгина Ирина Александровна - вице-губернатор Московской области.

В настоящее время координирует и контролирует работу:

 

    • Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
    • Министерства культуры и туризма Московской области;
    • Министерства образования Московской области;
    • Министерства социального развития Московской области;
    • Министерства физической культуры и спорта Московской области;
    • Главного архивного управления Московской области.

 
Обновлено 21.03.2024 09:17
  		 
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