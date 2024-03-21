Двенадцать учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны стали лауреатами ежегодного конкурса на гранты Объединенного института ядерных исследований. Жюри Объединенного института ядерных исследований вынесло решение о присуждении 12 грантов учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Лауреатами конкурса 2024 г. стали: Иванова Марина Николаевна - учитель истории (школа № 7), Ильина Ирина Николаевна - учитель химии (лицей им. Кадышевского), Нуякшин Михаил Геннадьевич - учитель математики (лицей им. Кадышевского), Поцепаева Ирина Владимировна - учитель физики (Полис-лицей), Самсонов Андрей Вячеславович - педагог дополнительного образования (колледж университета «Дубна»), Савельева Елизавета Александровна - учитель начальных классов (лицей № 6), Сорокина Ольга Николаевна - учитель математики (школа № 9), Обухова Алена Сергеевна - учитель информатики (школа № 9), Лаптева Таисия Александровна - учитель биологии (Полис-лицей), Трусова Наталья Михайловна - учитель химии (школа № 1), Буздавина Елена Львовна - учитель иностранного языка (гимназия № 11), Удалова Ирина Владимировна - учитель биологии (гимназия № 3). Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс грантов ежегодно, начиная с 2001 г., содействуя повышению профессионального уровня преподавателей города и стимулируя их педагогическую и творческую активность. При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам, в том числе применяемые педагогами начальных классов. При этом лауреатами конкурса также становятся учителя русского языка и литературы, истории, иностранного языка, технологии (труда) и других не менее важных дисциплин школьной программы. Поздравляем лауреатов конкурса грантов 2024 года!