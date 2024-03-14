В университете «Дубна» прошла серия встреч с представителями компании «АтомИнтелМаш» - резидента ОЭЗ «Дубна», входящего в ГК «Росатом».

«АтомИнтелМаш» занимается роботизацией и автоматизацией технологических процессов, управляет собственным производством, разрабатывает алгоритмы компьютерного зрения и сложное оборудование для предприятий атомной отрасли.

Делегация компании посетила центр цифрового производства университета. Директор инженерно-физического института Оксана Пискунова и инженер центра Людмила Баулина познакомили гостей - директора по производству «АтомИнтелМаш» Вадима Акопова и его коллег, с разработками центра. Стороны обсудили возможное сотрудничество, в частности, проведение совместных опытно-конструкторских работ.

Также в университете была организована встреча представителей компании со студентами. На ней речь шла о преимуществах работы в «АтомИнтелМаш», его кадровой работе. Так, с 2017 года компанией реализуется проект по развитию кадрового потенциала «Фабрика», где занимаются работой, связанной с поиском, отбором, обучением, развитием каждого молодого специалиста. На сегодняшний день «Фабрика» готовит специалистов по пяти направлениям: фронт-офис, бэк-офис, моделирование, инженеры пусконаладочных работ, робототехника.

Второкурсник и будущий ядерщик Роман Садрадзе поделился своими впечатлениями:

- Компания принимала участие в пусконаладочных работах на атомной станции «Аккую» в Турции. Было интересно узнать, что она стремится развивать компьютерное зрение. Выступила и рекрутер подразделения «Фабрика»: рассказала про возможности практик и стажировок. Отбор на вакансию многоэтапный - требуется знание языка и сферы разрабатываемого проекта. Меня заинтересовало, что атомная промышленность - это не только про АЭС, - отметил студент.

Подготовила Людмила Петрова