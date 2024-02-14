Конкурс для школьников Автор: Встреча Объединенный институт ядерных исследований, Особая экономическая зона «Дубна» (ОЭЗ «Дубна») и Фонд ОЭЗ «Дубна» приглашают школьников Московской области принять участие в конкурсе проектов «Идеи будущего». Конкурс проводится в двух возрастных группах: школьники с 5 по 7 класс и с 8 по 11 класс. Представляемый на конкурс проект должен соответствовать одному из направлений: Открывай новое: развитие образовательных технологий. Сохраняй природу: сохранение окружающей среды. Создавай будущее: современные технологии. Меняй мир вокруг: улучшение инфраструктуры города. Предпринимай: запуск своего бизнеса. Прием заявок осуществляется с 8 февраля по 10 марта 2024 года на сайте. С 11 по 13 марта проекты будут предварительно оценены членами жюри, а 18 марта после очной защиты работ будут объявлены победители.

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