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Конкурс для школьников PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
14.02.2024 00:01

Объединенный институт ядерных исследований, Особая экономическая зона «Дубна» (ОЭЗ «Дубна») и Фонд ОЭЗ «Дубна» приглашают школьников Московской области принять участие в конкурсе проектов «Идеи будущего».

Конкурс проводится в двух возрастных группах: школьники с 5 по 7 класс и с 8 по 11 класс.

Представляемый на конкурс проект должен соответствовать одному из направлений:

Открывай новое: развитие образовательных технологий.

Сохраняй природу: сохранение окружающей среды.

Создавай будущее: современные технологии.

Меняй мир вокруг: улучшение инфраструктуры города.

Предпринимай: запуск своего бизнеса.

Прием заявок осуществляется с 8 февраля по 10 марта 2024 года на сайте. С 11 по 13 марта проекты будут предварительно оценены членами жюри, а 18 марта после очной защиты работ будут объявлены победители.
  		 
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