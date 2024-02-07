Ремонт в школе N1 им.А.Я. Березняка набирает обороты. В настоящее время рабочие разбирают перекрытия на втором этаже здания, демонтируют перегородки и стены, активно вывозят строительный мусор.

Директор школы Александр Иванович Руденко появляется на объекте и контролирует работы практически каждый день. И, честно признаться, с каждым его приходом в школу все больше понимаешь, кто главный на стройке. Действительно, Александр Иванович вникает в каждую деталь, следит за порядком, дисциплиной рабочих и всем остальным, что происходит в пределах школы. Особое внимание на стройке, подчеркивает он, уделяется на объекте безопасности работ.

Дабы соответствовать этой установке А.И. Руденко, буквально на днях родительский комитет (председатель О. Новосельцева) и ученики 8 «А» класса вручили своему уважаемому директору персональную строительную каску с эмблемой школы и надписью «Директор».

Александр Иванович пообещал появляться на объекте и контролировать ход работ теперь только в таком строительном головном уборе.

Анна Владимирова