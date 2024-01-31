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К кваркам и звездам PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
31.01.2024 15:12

29 января в Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ в смешанном формате открылась XVIII Зимняя школа «Многочастичные системы: от конденсированных сред к кваркам и звездам». Мероприятие организовано ЛТФ ОИЯИ в рамках проекта «Дубненская международная школа современной теоретической физики».

Программа школы объединяет многочастичные системы - от холодных фермионных газов до нейтронных звезд и кварк-глюонной материи. Участники школы узнают о свойствах компактных звезд, обсудят фазовые переходы, нестабильность вакуума и проблему конфайнмента в квантовой хромодинамике.

«В этом году школу отличает необычная география участников. Помимо студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих российских университетов и научных центров, в школе примет участие большая группа студентов Босфорского университета из Стамбула, Турция», - отмечает одна из организаторов мероприятия, начальник сектора квантовой гравитации, космологии и струн ЛТФ ОИЯИ, ведущий научный сотрудник школы DIAS-Th Ирина Пироженко.

Молодые теоретики прослушают лекции на самые актуальные темы. Итог почти каждого дня в школе подводит общая дискуссия.

Школа проходит в конференц-зале Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований и продлится до 3 февраля. Также участники могут присоединиться к мероприятию посредством онлайн-трансляций ЛТФ.

Материалы полосы подготовлены

по информации www.jinr.ru
  		 
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