29 января в Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ в смешанном формате открылась XVIII Зимняя школа «Многочастичные системы: от конденсированных сред к кваркам и звездам». Мероприятие организовано ЛТФ ОИЯИ в рамках проекта «Дубненская международная школа современной теоретической физики».

Программа школы объединяет многочастичные системы - от холодных фермионных газов до нейтронных звезд и кварк-глюонной материи. Участники школы узнают о свойствах компактных звезд, обсудят фазовые переходы, нестабильность вакуума и проблему конфайнмента в квантовой хромодинамике.

«В этом году школу отличает необычная география участников. Помимо студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих российских университетов и научных центров, в школе примет участие большая группа студентов Босфорского университета из Стамбула, Турция», - отмечает одна из организаторов мероприятия, начальник сектора квантовой гравитации, космологии и струн ЛТФ ОИЯИ, ведущий научный сотрудник школы DIAS-Th Ирина Пироженко.

Молодые теоретики прослушают лекции на самые актуальные темы. Итог почти каждого дня в школе подводит общая дискуссия.

Школа проходит в конференц-зале Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований и продлится до 3 февраля. Также участники могут присоединиться к мероприятию посредством онлайн-трансляций ЛТФ.

Материалы полосы подготовлены

по информации www.jinr.ru