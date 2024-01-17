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Школа для учителей PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
17.01.2024 00:00

Стартовал прием заявок на участие в летней Международной школе для учителей физики, организуемой Учебно-научным центром ОИЯИ.

Международная школа для учителей физики - программа УНЦ ОИЯИ, в рамках которой педагоги учреждений среднего общего образования знакомятся с новейшими достижениями в области современной ядерной физики и физики элементарных частиц. Даты проведения в 2024 году: с 7 по 13 июля.

В течение недели участники программы посещают лаборатории крупного мирового научно-исследовательского центра в Дубне, знакомятся с современным оборудованием, видят, как делается большая наука, слушают лекции ученых и инженеров о последних достижениях в области ядерной физики, физики частиц, ускорительной техники.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте школы и в срок до 18 мая подать заявку онлайн на сайте jinr.ru. Прошедшие отбор претенденты получат официальные приглашения Объединенного института ядерных исследований. К участию приглашаются учителя физики, ранее не принимавшие участие в школах для учителей физики в ОИЯИ.

 
  		 
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