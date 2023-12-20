Школа №9 принимала поздравления на прошлой неделе по случаю своего 60-летнего юбилея. На чествовании коллектива во главе с директором Еленой Яковлевной Лисеенко побывал глава города Максим Андреевич Тихомиров и поздравил педагогов, ветеранов образования и самих учеников с красивой праздничной датой. Слова признательности и благодарности всему коллективу звучали из уст всех без исключения выступавших – от малышей до самих педагогов и приглашенных гостей. Как было отмечено на вечере, за 60 лет из стен учебного заведения выпущены почти четыре тысячи выпускников, более 50 из них – с золотой медалью. Многие из вчерашних выпускников добились высоких результатов на профессиональном поприще, успешно построили карьеру, за что сегодня искренне благодарны родной школе. Как отметил глава города, коллектив учителей – это дружная и мудрая школьная семья, которая сохраняет высокий профессионализм и преданность выбранному делу, создает особую атмосферу для каждого ребенка, помогая развивать таланты и найти применение своим способностям. Сегодня ученики школы достойно выступают на предметных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, соревнованиях разного уровня, получают прочные и разносторонние знания, зарождение и развитие патриотизма, национальной культуры. Отдельные слова благодарности - ветеранам, которые много лет отдали работе в девятой школе. Они до сих пор чувствуют себя причастными – радуются успехам учеников и педагогического коллектива, позитивным изменениям в работе этого большого живого организма – воспитывающего, обучающего, выпускающего ежегодно во взрослую жизнь дубненских детей. Максим Андреевич, вручая грамоты и благодарственные письма педагогам, подчеркнул, что его искренняя благодарность и признательность за верность профессии - всему педагогическому коллективу школы. За любовь к своему делу и детям, воспитание уважения к истории нашего края и родной школы, стремление приумножать её успехи. «Уверен, что тот вклад, который вы делаете в подрастающее поколение, безусловно, окупится, - отметил глава Дубны. - Наши дети талантливые, яркие, креативные, успешные, и вы помогаете им в это поверить. Поверить в себя и быть по-настоящему хорошими людьми. От всей души желаю вам новых творческих свершений, блестящих перспектив, неиссякаемой энергии, душевных сил и процветания, благодарных, талантливых и успешных учеников. Ребятам и родителям – настойчивости, терпения и трудолюбия! Крепкого всем здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!» Действительно, сплоченность коллектива, его стремление к инновациям, а также применение современных образовательных технологий обеспечивают мобильность и качество работы учебного заведения. С каждым годом школа становится современнее и комфортнее для учеников и педагогов. Совсем недавно в школе был открыт новый стадион, отремонтирован спортивный зал. Все эти условия позволяют повышать качество образования и уровень комфорта для ребят и учителей. Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы Администрации Дубны