В целях содействия повышению профессионального уровня и стимулирования творческой активности преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по предметам и технологиям, востребованным при подготовке кадров для ОИЯИ, и поощрения работы лучших учителей Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс на ежегодные гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны.

Дирекция ОИЯИ приглашает педагогов города Дубны принять участие в конкурсе на грант ОИЯИ 2024 года.

Срок подачи документов для участия в конкурсе - не позднее 24 февраля 2024 года.

Документы направляются соискателем гранта в дирекцию ОИЯИ в печатном виде в едином конверте с пометкой «На конкурс грантов ОИЯИ для учителей» по адресу: 141980 г. Дубна, Московская область, ул. Жолио-Кюри, д. 6, комн. 16 и по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Порядок присуждения грантов Объединенного института ядерных исследований определяется Положением.

Контакты для справок:

Дмитрий Сергеевич Коробов - +7 (49621) 6-31-34

Наталья Ивановна Сисакян - +7 (49621) 6-32-91

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript