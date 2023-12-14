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Автор: Встреча   
14.12.2023 15:22

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года-2024».

Восемь педагогов из разных школ Дубны, которые встретились в финале, участвовали в мастер-классах, рассказывали о себе, вели уроки у детей из разных школах. Жюри строго оценивало каждого педагога, и, стоит отметить, что все они с поставленными задачами справились отлично.

Победителем конкурса «Учитель года-2024» стала Елизавета Алексеевна Долгорукова, учитель начальных классов гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова. Теперь Елизавета Алексеевна будет представлять наш город на региональном этапе конкурса. Желаем ей успехов и новых побед!
  		 
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