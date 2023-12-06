На прошлой неделе в профилактории «Ратмино» завершил работу Лагерь студенческого актива университета «Дубна». В этом году проект состоялся уже в десятый раз, и, как и каждый год, в этой атмосфере было интересно, динамично, познавательно и главное - максимально полезно. Идея проведения лагеря в свое время родилась в Студенческом совете университета, возглавлял который Евгений Елисеев - автор проектов кинофестивалей «ГУДWIN» и «ГУДWIN-шкоla», а также деловой игры «Карьера строителей». Он сам не скрывал, что идея проведения подобного лагеря вытекала из потребностей, которые назрели на тот момент в Совете. «Была создана команда, которая умела делать мероприятия различного уровня, - отмечал Евгений, - но все мы прекрасно понимали, что, уйдя из университета, мы должны оставить кого-то вместо себя». Нужно было создать инструмент для поиска будущего поколения еще более активных, инициативных и талантливых ребят. Лагерь и стал тем самым инструментом по отбору креативных и активных ребят. В этом году тематика лагеря была посвящена разработке проектов по обустройству различных пространств университета. Это были зоны отдыха, пространства для совместной работы и общения студентов. Ребята работали в командах, создавая кто-то - макеты из ватмана, кто-то - 3D модели придуманных объектов. Но прежде они прослушали увлекательную лекцию по проектированию и моделированию, что позволило им более четко формулировать свои идеи и доходчиво и интересно их представлять. А самым первым этапом командной работы стало знакомство с молодыми специалистами ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие входит в состав Корпорации ТРВ и является членом Союза машиностроителей России). Представители Совета молодых специалистов предприятия рассказали об основных принципах работы в команде, о том, как, собственно, сформировать эту команду и сделать ее работу максимально эффективной. Как уметь слышать друг друга, проводить мозговые штурмы и выбирать из десятков идей ту, что сработает на все сто. Интересным для студентов оказался рассказ представителей МКБ о том, как устроена система адаптации молодых сотрудников на «Радуге», какие льготы и социальные гарантии предлагает предприятие, каковы перспективы карьерного роста и развития научной деятельности. Ребята интересовались, каким образом можно проходить практику на предприятии, можно ли побывать на нем с экскурсией. Юбилейный Лагерь студенческого актива пролетел незаметно. Песни у костра, защита проектов, спортивные и тимбилдинговые состязания… Все это останется в памяти ребят, а главное - поможет развиваться дальше как в плане выбранной профессии, так и в творчестве и увлекать в эту активность все новых и новых студентов и объединять их в интересных проектах, которые, уверена, будут обязательно рождаться в студенческой среде. Анна Сухая Фото участников лагеря