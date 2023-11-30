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Автор: Встреча
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30.11.2023 06:33
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В городской администрации состоялась церемония чествования участников и победителей муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года - 2024».
Поздравляя победительницу муниципального этапа конкурса - воспитателя детского сада «Мишутка» Евгению Сергеевну Хованову, глава города Максим Андреевич Тихомиров отметил, что в профессии педагог уже более десяти лет и имеет высшую квалификационную категорию. А в этом году Евгения также победила в международном конкурсе имени Льва Выготского, проводимого при поддержке Министерства просвещения РФ.
Призерами конкурса стали педагог-психолог детского сада «Золотая рыбка» Н.В. Белова, воспитатель детского сада «Сказка» А.В. Никольская, инструктор по физической культуре детского сада «Улыбка» А.С. Тепленина и воспитатель детского сада «Лучик» С.Г.Колесниченко.
Е.С. Хованова представит дошкольное образование нашего города на региональном этапе «Воспитатель года Подмосковья - 2024». Желаем ей в этом удачи и ждем с победой!
Подготовила Людмила Петрова
Фото пресс-службы Администрации города