В Учебно-научном центре ОИЯИ прошла очередная школа для учителей физики. Ее участниками стали 20 педагогов из 18 регионов России и преподаватель из Армении. Учителя провели очень насыщенную неделю в Дубне: познакомились с базовыми установками ОИЯИ на выставке в ДК «Мир», побывали с экскурсиями на площадке ЛФВЭ, в наноцентре и на Фабрике сверхтяжелых элементов ЛЯР, в музее ЛИТ и на суперкомпьютере «Говорун». Кроме того, они услышали лекции о нейтрино, космической радиобиологии, синтезе химических элементов в природе и в лаборатории, узнали, зачем физику компьютер, познакомились с виртуальными исследовательскими и лабораторными практикумами для школьников 7 - 9 классов, курсом ядерной физики для 10 - 11 классов, побывали в университете «Дубна», лицее имени В.Г. Кадышевского, Универсальной библиотеке ОИЯИ, познакомились с нашим городом в интересном квесте. Какие впечатления оставила школа? Егор Сидоров (г.Самара, лицей авиационного профиля № 135): - Программа очень насыщенная и интересная. Понравилось, что можно послушать лекции действующих ученых, побывать непосредственно в лабораториях и поделиться опытом с коллегами. Я не первый раз участвую в таких школах, отличие этой - узкая направленность на ядерную физику, это интересно мне самому. Я уже отправил своим коллегам в Самаре ссылку на виртуальную лабораторию по ядерным исследованиям, которые можно проводить в 11 классе, так как лабораторных работ по этому направлению вообще нет. Кроме того, интересна презентация с нейтрино, которые в школе вообще не рассматриваются, здесь подробно рассказывалось о методах его детектирования, дали его классификацию. Это было важно узнать, я отправил презентацию коллегам для дальнейшего изучения. Безусловно, этой информацией поделимся со школьниками, но только в 11 классе. Юлия Наседкина (Ульяновский госуниверситет, Центр поддержки развития одаренных детей «Алые паруса» г. Ульяновска): - Прекрасно, что предоставляется возможность посмотреть лаборатории, в которых делается наука. Попасть в такие фундаментальные лаборатории, синхрофазотрон увидеть - это большое счастье для нас. Впечатляющие фотографии и фамилии тех людей, по чьим учебникам мы учились, Д.И. Блохинцев, например. Как человек, работающий в науке, я чрезвычайно этим довольна. Я физик-теоретик, с экспериментальной физикой не связана. Я преподаватель вуза и одновременно работаю со школьниками. Нам дали очень много и научной, и популярной информации, хотя я, честно говоря, чуть больше ожидала научной информации. Мне все очень понравилось, начиная с того, что Дубна - это город, в который приятно приезжать, гулять по нему. На школе все прекрасно организовано, нам даже придумали квест по городу, чрезвычайно увлекательный. И я уже продумываю поездку с детьми: сначала, может быть, по ближайшим к нам городам, а сюда надо, наверное, заранее подать заявку и приехать со студентами или со школьниками. Анатолий Березовский (г.Владивосток, школа № 82): - Ожидания оправдались, программа интересная, познавательная, лекции увлекательные, добавляют знания в области ядерной физики. Захватывающие лабораторные занятия на оборудовании для регистрации элементарных частиц. Все очень интересно и полезно для улучшения учебного процесса, повышения его качества. Мы установили связи, будем заходить на учебные ресурсы ОИЯИ, использовать их в нашей деятельности. Светлана Мещанова (г.Ижевск, школа № 74): - В школьных учебниках квантовая физика мало отражается, а нам хочется узнать что-то новое, хочется детям рассказать, что происходит в науке сейчас. Ребята очень интересуются, ждут, когда будет квантовая физика, потому что они читают про квантовые скачки, черные дыры, и им это очень интересно. Я приехала, чтобы понять и им рассказать, что происходит сейчас в научном мире. В учебниках о современной науке мы ничего не найдем, можно что-то скачать из интернета, но вживую узнать гораздо интереснее. Помимо всего, школа - это еще и общение с другими учителями. У нас тут происходит обмен опытом с педагогами со всей Россией. Аргишти Тоноян (Армения): - Большое спасибо организаторам за возможность окунуться в мир науки, поближе познакомиться с ее современными направлениями и достижениями. Хочется отметить грамотное сочетание теоретической части с практикой, профессионализм лекторов, умеющих вовлечь в тему. Материалы подготовлены по информации пресс-службы ОИЯИ