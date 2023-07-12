В ДК «Октябрь» на прошлой неделе прошел традиционный бал медалистов. Блеск медалей, добрые напутствия и волнение - верные признаки каждого такого бала, были и на этот раз.

Волнительно в этот день было самим выпускникам, перед которыми открывается новая взрослая жизнь. Волнение чувствовалось и в зале, где собрались родители и педагоги ребят.

Всего в этом году аттестаты об образовании получили 365 учащихся Дубны. 51 выпускник удостоен золотой медали за особые успехи в учении, а десять учеников по ЕГЭ получили высший балл! Это отличный результат, который дает повод гордиться дубненскими учениками и педагогами.

Как отметили на вечере, по качеству образования Московская область занимает 2-е место в России. И школьники наукограда вносят значительный вклад в копилку достижений региона. По итогам областного этапа Всероссийской олимпиады школьников у 86 дубненцев 116 дипломов, 45 из них - у одиннадцатиклассников. Пятеро участников вышли на заключительный этап, их знания отмечены тремя дипломами.

Виновников торжества - медалистов и ребят, сдавших ЕГЭ на максимальный балл, приветствовали на сцене временно исполняющий полномочия главы города Максим Андреевич Тихомиров, начальник Управления народного образования Светлана Александровна Жаленкова, заместитель главы Администрации Николай Юрьевич Мадфес, председатель городского Совета депутатов Андрей Владимирович Тамонов и благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Они поздравляли выпускников с успешным окончанием школы и напутствовали их на успешное поступление в вузы. Упорство в достижении целей, знания и трудолюбие, уверены, непременно приведут каждого сегодняшнего выпускника к его мечте. Пусть так и будет! Удачи вам, ребята, на новом для вас, но очень интересном пути!