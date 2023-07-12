В городской Администрации чествовали выпускников городских школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимально возможное количество баллов. Временно исполняющий полномочия главы Дубны М.А. Тихомиров вместе с председателем Совета депутатов А.В. Тамоновым, представителями управления народного образования, директорами школ, педагогами и родителями в торжественной обстановке поздравил ребят с достижениями и вручил подарки. В этом году в Дубне десять выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл. Это самое большое количество стобалльников за все годы проведения ЕГЭ! Вот они - наши самые-самые: Русский язык: Мария Ширшова (гимназия №3), Алина Мишенина (лицей №6) и Екатерина Зуева (гимназия №11). Литература: Мария Сафонова (школа №7), Ольга Строгова (гимназия №8) и Яна Суслова (лицей «Дубна»). Математика (профильный уровень): Святослав Шаров (гимназия №11) и Михаил Солодилов (физмат-лицей им. Кадышевского). Физика: Эйден Форбс Манро (физмат-лицей им. Кадышевского). Информатика: Владислав Литвин (лицей «Дубна»). Для каждого из выпускников, как отметил М.А. Тихомиров, это не случайный результат и это не про «повезло». За каждым успехом - большой труд и самого ребенка, и его родителей, и педагогов. В адрес наших уважаемых и любимых учителей Натальи Александровны Хлопцовой, Лады Леонидовны Селивановой, Веры Александровны Барабановой, Светланы Сергеевны Алгиничевой, Светланы Владимировны Ушковой, Елены Ивановны Шмидт (русский язык и литература), Натальи Викторовны Михалевой, Елены Александровны Вишневской (математика), Александра Борисовича Ильина (физика), Ольги Михайловны Клоковой (информатика) звучали особые слова благодарности. Большое им спасибо за то, что смогли привить ребятам любовь к знаниям, а еще очень нужные и важные человеческие ценности, вложили в них частичку своей души и сердца. Почетным гостем мероприятия стал также генеральный директор акционерного общества «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов. Он коренной дубненец, чьи школьные годы прошли в наукограде, выпускник школы №4 (ныне физико-математический лицей им. В.Г. Кадышевского). Алексей Евгеньевич был искренне рад, что среди стобалльников оказались и представители физмат-лицея. А это значит, что наш флагман набирает обороты и уже сегодня демонстрирует высокие результаты! Гендиректор Всемирной сети подарил выпускникам сувениры с символикой Первого канала, пригласил ребят на экскурсию в Останкино и запись одной из телепрограмм. Так что впереди у наших звездочек немало интересных событий, но для начала желаем каждому поступить в вуз своей мечты и продолжить учебу точно так же на все сто! Материалы полосы подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы Администрации Дубны