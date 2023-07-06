Все еще поступают результаты сдачи ЕГЭ дубненскими выпускниками. Копилка успехов нашего наукограда пополнилась отличными, стобалльными, результатами еще двух ребят.

100 баллов на ЕГЭ по информатике получил ученик лицея «Дубна» Владислав Литвин. Большой интерес к программированию возник у Влада в процессе занятий робототехникой под руководством Сергея Николаевича Протасова. Участие и победы во всероссийском ракетостроительном чемпионате «Реактивное движение» в 2020 и 2021 годах стали большим стимулом двигаться дальше в этом направлении.

Влад - выпускник IT-класса лицея «Дубна», изучал информатику на профильном уровне. Его наставник - учитель высшей квалификационной категории Ольга Михайловна Клокова.

Сдать ЕГЭ по информатике на 100 баллов было целью Владислава. А в планах - продолжить на профессиональном уровне заниматься разработками программного обеспечения.

Еще одна звездочка - выпускница гимназии №3 Мария Ширшова. Девушка апелляцией вернула 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку.

Отличница, неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, победитель различных конкурсов по языкознанию и литературе. Успешно сдав все экзамены и получив высокие баллы, Маша собирается подавать документы в технический вуз.

Особые слова благодарности также в адрес учителя русского языка и литературы Натальи Александровны Хлопцовой, чьи профессиональные знания и огромный труд помогли выпускнице добиться успеха.

Все ребята, получившие достойный балл на ЕГЭ - не просто молодцы. Они большие труженики, ведь без упорного труда, будь ты хоть семи пядей во лбу, добиться успеха не так-то просто. Талант, целеустремленность и большой труд позволили дубненским выпускникам вновь войти в число сильнейших учеников страны.

Буквально на днях с олимпиадниками и стобалльниками региона встретился губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев. Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. В ней приняли участие и двое выпускников из Дубны - Мария Сафонова из школы №7 и Михаил Солодилов из физмат-лицея им. В. Г. Кадышевского.

Как отметил Андрей Юрьевич, Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования. По предварительным результатам, в Московской области в этом году 547 стобалльников! Стало больше максимальных баллов по географии, литературе, химии и биологии.

В этом году также 375 призеров и победителей на Всероссийской олимпиаде школьников. Из них 66 дипломов по астрономии - это лучший результат по стране, подчеркнул губернатор. В копилке подмосковных наград 38 медалей на международных соревнованиях. На Азиатской олимпиаде по физике ребята из Физтех-лицея взяли 6 золотых медалей в составе сборной России.

Участники встречи задали губернатору немало вопросов. Например, Мария Сафонова из Дубны поинтересовалась, какие перспективы у книгоиздания и существуют ли проекты по поддержке молодых российских авторов.

А завершилась встреча общим фото на память подмосковных отличников с главой региона.

Подготовила Анна Владимирова

Фото пресс-службы губернатора МО