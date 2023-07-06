В университете «Дубна» впервые выпустили специалистов по проблемам цифрового общества. Они окончили новый профиль магистратуры «Социальные и арт-практики в цифровом измерении» направления «Социология». Выпускники успешно защитили свои магистерские диссертации. Председатель государственной экзаменационной комиссии, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и культурологии МГТУ имени Н.Э. Баумана Оксана Субочева высоко оценила актуальность выбранных магистрантами тематик, практическую и научную новизну их работ. Проблематика магистратуры междисциплинарна, суперактуальна и не часто встречается в университетской среде. Это обусловило возникшие у магистрантов сложности по подбору литературы и источников. Даже сам выбор тем диссертаций оказался весьма непростой задачей, с которой они, впрочем, успешно справились. Вот в качестве примера три из них: «Репрезентация социальных проблем современного общества в кинематографе: влияние на студенческую аудиторию» (Данил Гаенков); «SMM-продвижение некоммерческих организаций в социальных сетях» (Елизавета Маньжова); «Коммерциализация арт-практик в социальных сетях» (Светлана Маслихова). В своем магистерском исследовании Данил Гаенков - выпускник ИФИ - рассматривает социокультурные тенденции, присущие современному российскому обществу, и их отражение в кинематографе. Использование методологии теории фреймов Гофмана позволило выделить специфичные конструкции-рамки для последующего анализа визуального материала. Далее автор провел глубинные интервью со студентами, в ходе которых выявлялось их отношение к социальным проблемам и их репрезентации в кино. Наиболее острыми социальными проблемами в мире и в России студенты называют социальное неравенство, насилие в семье, коррупцию и бедность. Нашла свое подтверждение основная гипотеза исследования: репрезентация социальных проблем в кинематографе формирует активную гражданскую позицию у студенческой молодежи.