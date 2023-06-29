Выставкой выпускных и итоговых работ, а также выпускным вечером завершилось обучение в художественной школе для 26 юных талантливых дубненских ребят. Ровно столько свидетельств об окончании художественного отделения Детской школы искусств «Вдохновение» было вручено на торжественной церемонии, которая проходила в городском выставочном зале в ДК «Октябрь».

Для художественной школы это уже 53 выпуск! Выпускались в этом году четыре класса у педагогов Марии Викторовны Морозовой и Екатерины Андреевны Мусихиной. Половина учеников завершили обучение на одни «пятерки», так что из рук директора ДШИ «Вдохновение» Александра Владимировича Пасько они получили в этот вечер свидетельства об окончании художественного отделения с отличием.

Как мы уже заметили, в этот же день состоялось открытие выставки выпускных и итоговых работ по рисунку и живописи, так что все собравшиеся в выставочном зале - сами ребята, их родители, а также педагоги, которые по традиции приходят на вручение свидетельств выпускникам в полном составе.

Кстати, значительная часть всех преподавателей нашей «художки», процентов восемьдесят, сами когда-то окончили именно ее - дубненскую художественную школу. И каждый год их ученики также поступают, что называется, по профилю - в учебные заведения с уклоном в изобразительное искусство. Так что через несколько лет сегодняшние выпускники, уверены, пополнят состав нашей художественной школы. Кто-то найдет себя в архитектуре, полиграфии, дизайнерском искусстве…

Успеха всем вам, дорогие выпускники, а педагогам - интересной творческой работы с новыми талантливыми учениками!

Анна Сухая