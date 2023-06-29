СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
И выставка, и выпускной PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.06.2023 04:10

Выставкой выпускных и итоговых работ, а также выпускным вечером завершилось обучение в художественной школе для 26 юных талантливых дубненских ребят. Ровно столько свидетельств об окончании художественного отделения Детской школы искусств «Вдохновение» было вручено на торжественной церемонии, которая проходила в городском выставочном зале в ДК «Октябрь».

Для художественной школы это уже 53 выпуск! Выпускались в этом году четыре класса у педагогов Марии Викторовны Морозовой и Екатерины Андреевны Мусихиной. Половина учеников завершили обучение на одни «пятерки», так что из рук директора ДШИ «Вдохновение» Александра Владимировича Пасько они получили в этот вечер свидетельства об окончании художественного отделения с отличием.

Как мы уже заметили, в этот же день состоялось открытие выставки выпускных и итоговых работ по рисунку и живописи, так что все собравшиеся в выставочном зале - сами ребята, их родители, а также педагоги, которые по традиции приходят на вручение свидетельств выпускникам в полном составе.

Кстати, значительная часть всех преподавателей нашей «художки», процентов восемьдесят, сами когда-то окончили именно ее - дубненскую художественную школу. И каждый год их ученики также поступают, что называется, по профилю - в учебные заведения с уклоном в изобразительное искусство. Так что через несколько лет сегодняшние выпускники, уверены, пополнят состав нашей художественной школы. Кто-то найдет себя в архитектуре, полиграфии, дизайнерском искусстве…

Успеха всем вам, дорогие выпускники, а педагогам - интересной творческой работы с новыми талантливыми учениками!

Анна Сухая
  		 
< Июня 2023 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)